Skiforbundet innfører syv strakstiltak etter Johaugs dopingsak

Skiforbundet ansetter ny sjefslege og skjerper reglene for medisinkjøp i utlandet etter den positive dopingprøven til Therese Johaug.

– Vi har diskutert og vurdert strakstiltakene nøye i samarbeid med helseteamet i langrenn og Olympiatoppen, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding fra skiforbundet onsdag ettermiddag.

Han presenterte disse, syv i tallet, for langrennskomiteen i Norges Skiforbund tirsdag kveld (se i egen faktaboks).

Et av strakstiltakene de nå kommer er at «dersom det unntaksvis må kjøpes medisiner i utlandet skal dette kontrasigneres/godkjennes av lege i Norge».

Dette ble ikke gjort da Therese Johaug fikk en italiensk-kjøpt salve (trofodermin) mot en solbrent leppe i Italia tidligere denne måneden.

Ifølge skiforbundet var denne salven årsaken til at Therese Johaug testet positivt på det anabole steroide closterbol.

Onsdag kom også nyheten om at den norske langrennsløperen er suspendert i to måneder av påtalenemnda til Antidoping Norge.

– Rutinesvikt



EKS-SYKLIST: Mads Kaggestad. Foto: Helge Mikalsen , VG

TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad er overrasket over flere av strakstiltakene som Norges Skiforbund nå har lansert. Han reagerer særlig på at «kartlegging og dokumentering av kosttilskudd og faste medisiner for alle utøvere gjøres kontinuerlig» er et eget punkt på listen.

– Noen av tiltakene høres ut som selvfølgeligheter. Og hvis ikke en kartlegging og dokumentering av kosttilskudd og faste medisiner har vært på plass tidligere, så er det en rutinesvikt. Det er ti år siden jeg ga meg som proffsyklist og allerede da var vi opptatt av å sjekke medisiner som var kjøpt i utlandet. Det er barnelærdom.

Strakstiltakene til Norges Skiforbund: 1. Helsesjef erstattes med sjefslege som leder for helseteamet. NSF langrenns nye sjefslege/ leder for helseteamet blir Petter Olberg. 2. Dersom det unntaksvis må kjøpes medisiner i utlandet skal dette kontrasigneres/godkjennes av lege i Norge. 3. Alle løpere på landslag fra elite til junior med tilhørende støtteapparat skal gjennomføre Antidoping Norges e-læringsprogram «Ren Utøver». 4. Kartlegging og dokumentering av kosttilskudd og faste medisiner for alle utøvere gjøres kontinuerlig. 5. Det skal alltid være lege til stede på alle konkurranser og større samlinger i NSF langrenns regi. Der dette ikke praktisk lar seg gjøre, oppnevnes vakthavende lege i Norge. 6. Det er opprettet kontakt med Sveriges Olympiska Komité (SOK) for å få råd og innsikt i deres praksis. 7. Iverksette en grundig prosess for å sette opp et kvalitetssystem i samarbeid med Olympiatoppen og NSF sentralt. Kilde: Norges Skiforbund

Kaggestad reagerer også på at strakstiltakene kommer nå.

– Skiforbundet har visst om Sundby-saken i lang tid og de har hatt god tid til å sette i gang tiltak. Kvalitetssikring og forbedringer er velkommen, men noe av dette er for å være helt ærlig barnelærdom.

Den nye legen



Skiforbundet melder også at Petter Olberg blir ny sjefslege og leder for helseteamet i langrennsdelen av forbundet. Tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen trakk seg som følge av Johaug-saken.

Skiforbundet skriver at Olsberg, 41 år gammel, er spesialist i allmennmedisin ved Din Doktor AS i Trondheim og konstituert overlege ved St. Olavs Hospital, avdeling for øre-nese-hals.

– Det viktige nå, er at vi er svært nøye når det gjelder alle våre medisinske rutiner og retningslinjer i tett dialog med både utøvere og støtteapparat. Vi har innført kontrasignering for kjøp av legemidler i utlandet. Dette betyr at en lege stasjonert i Norge skal godkjenne bruk av kjøpt medisin, i tillegg til at lege på stedet skal godkjenne medisinen, sier sjefslege Petter Olberg.

Han har ikke besvart VGs henvendelser onsdag ettermiddag.

