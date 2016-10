Skiforbundet betaler Johaugs advokatutgifter

Skiforbundet har allerede betalt regninger for 3,3 millioner i Martin Johnsrud Sundbys astma-sak. Nå dekker de også advokatutgiftene til Therese Johaug (28) etter at hun ble tatt for doping.

Langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad, sier til VG at Norges Skiforbund (NSF) vil dekke kostnadene frem til det foreligger dom i Norges Idrettsforbunds domsutvalg. Avgjørelse der faller trolig en gang på nyåret. Komiteen tok beslutningen i et møte 21. oktober.

– Det har vi ennå ikke et bilde på, svarer Skogstad på spørsmål om hvor mye han ser for seg at advokatutgiftene vil beløpe seg til.

Komitélederen opplyser også at beslutningen ikke har vært styrebehandlet.

– Det er naturlig at langrennskomiteen, som er styret i langrenn, håndterer en sånn sak så lenge den ikke er overordnet prinsipiell.

– Hadde dere noen betenkeligheter med dette?

– Nei, ikke i denne fasen. Basert på den historien Therese har, så føler vi at det er normal kutyme å følge en arbeidstager og utøver i denne fasen, sier Skogstad.

Les også: Sverige-sjef om dopingsjokkene: – Jeg ville gått av

Ble suspendert



VG-fakta: Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Anken kan gjøres av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet (FIS) og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor hvis det er tilfelle. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsrett) etter spesielle regler.

Det er Christian B. Hjort i advokatfirmaet Hjort som er Johaugs advokat i denne saken. Han har hjulpet skistjernen helt siden det ble kjent for offentligheten 13. oktober at hun hadde testet positivt på clostebol. Johaug og daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen har forklart den positive dopingprøven med bruk av kremen Trofodermin, som inneholder det forbudte stoffet.

Johaug ble 18. oktober ilagt en to måneder lang suspensjon av påtalenemnda. Nemndas begrunnet avgjørelsen med at «de oppfatter at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld».

Påtalenemndas innstilling til straff baserer seg på Antidoping Norges etterforskning. Over nyttår skal saken trolig opp i NIFs domsutvalg. CAS (Idrettens voldgiftsrett) er eventuelt siste ankeinstans (for saksgang se faktaboks).

– Vil langrennskomiteen betale advokatutgiftene for Johaug helt til CAS, hvis det skulle skje?

– Nå har vi sagt at vi betaler til det foreligger en dom, så får vi se hva slags vurdering Antidoping Norge har gjort, og så må vi ta opp det spørsmålet i etterkant, sier Skogstad.

Les også: Dette er Johaugs nye støtteapparat

3,3 millioner for Sundby

ÅPNET OPP OM DOPINGSAKEN: Therese Johaug, her sammen med advokat Christian B. Hjort, da langrennsstjernen møtte pressen på Holmenkollen Park hotell for fem dager siden. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bakgrunnen for spørsmålet om hvorvidt skiforbundet og/eller Idrettsforbundet vil betale Therese Johaugs saksomkostninger har med tre tidligere dopingsaker å gjøre. Den ene handler om en av skiforbundets store stjerner, nemlig Martin Johnsrud Sundby. Der dekket Norges Skiforbund alt.

1) Sundby ble dømt til to måneder utestengelse for brudd på dopingreglene i forbindelse med bruk av en astmamedisin.

Verdens beste mannlige skiløper måtte betale tilbake 1,1 millioner kroner i premiepenger til Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter at idrettens voldgiftsrett (CAS) fastslo at han hadde brutt dopingreglene. Norges Skiforbund (NSF) kompenserte ham for tapet fordi det mener han ikke har skyld i saken.

Totalt har NSF hatt utgifter på 3,3 millioner: honorar til advokat, kommunikasjon og høringer.

2) Vektløfter Ruth Kasirye testet tidligere i år positivt på det forbudte legemiddelet meldonium. Hun skulle kvalifisere seg til Rio-OL under EM på hjemmebane i Førde i april. I stedet ble hun suspendert frem til 1. juni. Påtalenemnda la 25. april ned påstand om fire års utelukkelse for Kasirye.

Norges Idrettsforbund hadde da besluttet å dekke Kasiryes saksomkostninger «innenfor det som er rimelig og nødvendig» – LES VGs sak 7. april.

Se også: Slik blir Johaugs nye treningshverdag

Null til Tysse



3) Kappgjenger Erik Tysse var medaljekandidat foran friidretts-EM høsten 2010 da han 1. mai 2010 avla positiv dopingprøve på det syntetiske utholdenhetsdopet CERA. Han ble suspendert umiddelbart etter at prøven ble bekreftet positiv 9. juli. Halvannen uke senere ble saken offentlig kjent.

Tysse fikk ingen økonomisk støtte fra Norges Friidrettsforbund. Han sier til VG at han, i henhold til lovverket som Henriette Hillestad Thune viser til, fikk tilbakebetalt cirka to tredeler av sine faktiske advokatkostnader for perioden fra september 2010 til saken kom opp i domsutvalget i januar 2011.

Domsutvalget i NIF dømte ham til to års utestengelse.

– Saken kostet meg et sted mellom halvannen og to millioner kroner. Jeg fikk ingen hjelp fra friidrettsforbundet eller idrettsforbundet, utover det idrettsforbundet var pålagt å betale meg tilbake. Jeg sto plutselig på bar bakke, sier Erik Tysse.

Erik Tysse brakte saken inn for idrettens voldgiftsrett, CAS, i august 2011. Idrettens høyesterett i Lausanne opprettholdt dommen fra Norge. Han sier at han betalte alle utgifter knyttet til CAS-anken.

Advokat Erik Flågan hjalp Tysse med saken i CAS-sammenheng.

PS: Christian B. Hjort er advokat med møterett for Høyesterett og jobber hovedsakelig med økonomiske straffesaker, deriblant Acta-saken, Ruter-saken og Siemens-saken. Hjort var også advokaten til kulestøteren Georg Andersen som testet positivt ett VM-sølv i Tokyo i 1991.

PS: Langrennsdelen av Norges Skiforbund hadde i 2015 en omsetning på 84,2 millioner kroner. Det er denne grenen som nå tar advokatkostnaden.