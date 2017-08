I tillegg til å dekke advokatutgifter, opprettholder Norges Skiforbund løperavtalen med Therese Johaug (29). Den gir henne penger på konto.

Administrasjon- og markedssjef Espen Bjervig bekrefter til VG at den ferske dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) ikke fører til endringer i avtalen langrennsesset har med Norges Skiforbund.

– Dommen fra CAS (Idrettens Voldgiftsrett) viste at hun hadde «liten til ubetydelig grad av skyld». Derfor fortsetter vi å ha en løperavtale med henne, sier Bjervig til VG.

Therese Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges idrettsforbund tidligere i år. Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjorde at forbundet kunne opprettholde pengestøtten til Johaug gjennom et treningsstipend.

«I denne saken handler det om ubetydelig utvist skyld, og da skal man ikke frata økonomisk støtte», forklarte Skiforbundet-advokat Anne-Lise H. Rolland i en e-post til VG tidligere i år.

Etter ankesaken i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) ble Therese Johaugs utestengelse skjerpet til 18 måneder. Men i dommen slås det likevel fast at hadde «no significant fault», altså «ingen betydelig skyld» for uføret hun har havnet i.

Det betyr at pengestøtten fra forbundet fortsetter. Espen Bjervig i skiforbundet ønsker ikke å si noe om noe hvor stort beløpet er.

– Det er en sak mellom Therese og oss. Vi går ikke ut med detaljer fra de personlige avtalene, fortsetter Bjervig.

Advokat Anne-Lise H. Rolland fikk også spørsmål av VG om Norges Skiforbund hadde noen betenkeligheter med å gi økonomisk støtte til en dopingdømt utøver:

«Omstendighetene tatt i betraktning og det faktum at det er konkludert med ubetydelig utvist skyld, er grunnlaget for å betale Therese Johaug et kontraktsfestet stipend (ikke lønn, hun har ikke et ansettelsesforhold med NSF). Det har vi ingen betenkeligheter med».

Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund (NIF) skal også ta regningen for alle utgifter Therese Johaug har hatt til advokathjelp i forbindelse med dopingsaken.

I mars meldte VG at regningen hadde beløpet seg til 700.000 kroner, og skiforbundet bekreftet da at de og NIF også skulle ta regningen for ankesaken i CAS. Der leide Johaug-teamet blant andre inn stjerneadvokaten Mike Morgan.

Skrev langtidskontrakt

VG vet at Norges Skiforbund fikk en antydning om at de utenlandske juristene kom til å fakturere rundt 800.000 kroner for jobben.

– Det endelige tallet er dessverre ikke klart ennå, men det kommer vi til å gå ut med. Det har vært en omfattende sak, kan jeg i alle fall si, sier Espen Bjervig.

Therese Johaug inngikk en langtidskontrakt (fire år) med Norges Skiforbund tilbake i 2014. Alle løperne på landslaget sikret seg den gangen stipender som ga minst 200.000 kroner i støtte i året.

Dopingdommen gjør at Therese Johaug hverken får konkurrere, trene med landslagsvenninnene i regi av forbundene, eller benytte seg av Olympiatoppens tjenester.

