Skieksperter tror Johaug får et kanonteam rundt rundt seg

Therese Johaug (28) får god hjelp av profilerte langrennsmennesker mens hun er utestengt. Nå får hjelpeteamet gode skussmål.

Det var NRK som fortalte nyheten om hvilke personer som skal hjelpe Johaug tilbake til toppen av langrennspallen.

Les også: Imponert over Johaug

Her er teamet:

Pål Gunnar Mikkelsplass, trener, som har vært teknikktrener på landslaget for Johaug.

Snorre Haugland, skismører, som har jobbet tett med Johaug i flere år.

Ola Sand, lege, som har jobbet i norsk idrett i en årrekke.

Britt Tajet Foxell, psykolog, som er tilknyttet Olympiatoppen og The Royal Ballett i London.

MED PÅ ØKT: Landslagsløperne Ingvild Flugstad Østberg (f.v.) Heidi Weng og Pål Gunnar Mikkelsplass sammen på fjellet 27. oktober. Foto:

Fornøyd Ernst

Manager Jørn Ernst legger ikke skjul på at han og Dalsbygda-jenta er glade for å ha det teamet de har rundt seg.

– Vi er veldig fornøyde med det vi har fått på plass av ressurser. Dette er folk hun kjenner fra før, og jeg tror det kommer til å bli, sier han til VG.

Mens Johaug er suspendert, har hun ingen anledning til å få hjelp av verken Olympiatoppen eller Norges skiforbund.

Pål Gunnar Mikkelsplass, som så sent som i slutten av september er avbildet med kvinnelandslaget i Kvitfjell (bildet), er personen som skal få Johaug i storform.

– Han er nå tilknyttet oss. Han har ingen anledning til å jobbe for noen andre enn oss, og jeg tror han er veldig fornøyd med hvordan dette ble. Han kjenner Therese godt, sier Ernst, som forteller om en positiv Johaug.

– Hun har det bra, for hun har innfunnet seg i situasjonen. Hun kan ikke gjøre noe annet enn å vente, og hun fokuserer på det hun kan gjøre noe med selv, forteller han.

Les også: Kowalczyk hevder hun ble mobbet i Kollen

Egil Kristiansen, som var Johaugs trener på landslaget i en årrekke, tror 28-åringen har skaffet seg et godt team.

– Dette er folk som Therese stoler på og som hun har tillit til. Hun vet at dette er bra folk, sier Kristiansen til VG.

Da Kristiansen hadde hovedansvaret for kvinnelandslaget, var Mikkelsplass med som teknikktrener.

– Han er en person som kan videreføre det som har vært tidligere, og han vet hvordan Therese liker å ha det. Det blir bra, sier han.

Åge Skinstad, som er skieskpert for Eurosport, er også positiv til det nye teamet.

– Pål Gunnar, Britt og og Snorre kjenner jeg godt, og de er et bra team som utfyller hverandre på en god måte. Ole kjenner jeg ikke like godt, men han har en meget bra mertittliste fra norsk idrett, forteller den tidligere sportssjefen til VG.

Takknemlig Johaug

28-åringen er fornøyd med personene hun skal ha rundt seg mens hun er utestengt.

– Jeg føler jeg har fått på plass det beste støtteapparatet jeg kunne ha fått i den situasjonen jeg har kommet i. Jeg er utrolig takknemlig for at Pål Gunnar hjelper meg som trener, sier Therese Johaug til statskanalen.

– Jeg føler at jeg har vanvittig dyktige og profesjonelle folk med meg, og at vi sammen skal klare å komme oss gjennom den tiden her, legger hun til.

Johaugs manager Jørn Ernst er klar på det er kostbart prosjekt de har satt i gang.

– Det blir nok litt dyrt. Vi har ikke sett så mye på dette, men vi er villig til å investere det som skal til for at dette skal bli så bra som mulig, sier Ernst.