Sammenligner Norges dopingsjokk med Finlands VM-skandale

VAL SENALES (VG) Han ser klare likhetstrekk med den gigantiske finske skandalen fra Lahti-VM og dopingsjokket som rammer Norge. Reijo Jyhlä burde vite hva han snakker om.

Etter at nesten hele det finske langrennslandslaget ble avslørt for systematisk doping under VM på hjemmebane i 2001 – og fratatt VM-titler og all ære – fikk Jyhlä jobben med å rydde opp i ruinene etterpå.

I Finland trikset de med blodet. Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Mika Myllylä, Janne Immonen, Virpi Kuitunen og Milla Jauho ble dopingavslørt med det plasmaekspanderende stoffet HES. Sponsorene rømte og tapet skal ha vært på om lag 120 millioner kroner.

PÅ JOBB: Reijo Jyhlä i finske farger på tre tusen meters høyde i Val Senales hvor nesten hele verdenseliten trener for tiden. Foto: Fredrik Solstad , VG

I Norge ble Martin Johnsrud Sundby dømt til to måneders utestengelse i sommer for feil bruk av den lovlige astmamedisinen ventoline. Therese Johaug har testet positiv på det forbudte stoffet clostebol. Foreløpig er hun utestengt i to måneder. Det bestemte påtalenemnda i Antidoping Norge onsdag. Men hun risikerer langt strengere straff. Det hevder CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

Ikke nok med det: Norge har tilbudt astmamedisin til friske langrennsløpere avslørte TV 2 tidligere i år. Det har skapt heftige diskusjoner. FIS-lege Inggard Lerreim har reagert skarpt på avsløringen.

– Jeg vet veldig godt hvordan det oppleves i Norge. For meg ser det ut til at de gjør samme feil, som vi gjorde etter Lahti-skandalen. De kommer ikke ut med alt, og forteller hele sannheten, sier Reijo Jyhlä.

Han fikk en jobb ingen ville ha. Men følte at det var hans plikt. Jyhlä beskriver det som «kaptein på en skute som tok inn vann, og var helt ute av kurs». Han ler litt under intervjuet med VG. Men marerittet har ikke sluppet taket helt. Det stoppet nemlig ikke med den brutale nedturen i Lahti.

FALSKT GULL: Mika Myllylä kastes i været av lagkameratene etter seieren på herrestafetten i Lahti-VM i 2001. Senere ble Finland diskvalifisert for doping, og Tor-Arne Hetland (i bakgrunnen) og Norge fikk VM-gullet. Foto: Geir Olsen , VG

To år etter – under VM i Val di Fiemme – ble Kaisa Varis tatt i doping. Finland ble fratatt sølv på VM-stafetten. Jyhlä forteller at han var en slagen mann. Han måtte ha pause fra langrenn. Men nå er han tilbake med ny motivasjon.

– Sundby-saken er klar. Men i forhold til Johaug vet vi ikke helt hva som har skjedd ennå, sier Jyhlä.

På spørsmål fra VG hvilket råd han har til Norge og skiforbundet tenker han seg ikke lenge om i den støyende restauranten på sportshotellet i Val Senales hvor topptrente langrennsløpere fra de viktigste skinasjonene spiser lunsj.

– Jeg tror det er for sent. Når første saken kommer, altså Sundby-saken, og det kommer avsløringer på avsløringer, så har skaden skjedd. Man kan ikke sammenligne Sundby-saken og Johaug-saken. Men når ting går galt blir det ofte slikt som det som skjer i Norge, sier Jyhlä.

– Det er blitt hevdet at folk i Finland tenker «takk for sist» og godter seg med at norsk langrenn er rammet av en dopingskandale. Er det tid for revansj. Føler du det?

– Nei, det stemmer ikke. Men jeg var lei meg da vi prøvde ut oksygenmasker på høydetrening her i Val Senales i fjor. Det er lov ifølge WADA. Men Norge var aggressive mot oss i media. Greit, vi har vår forhistorie å slite med. Men likevel føltes det sårende, sier Reijo Jyhlä.

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Vidar Løvshus, svarer slik på Jyhläs sammenligningen med dopingskandalene i Finland og Norge.

– Dette er Jyhläs egen påstand. Det har fra vår siden vært full åpenhet rundt både Martin-saken og Therese-saken. Det var FIS (det internasjonale skiforbundet) som på påla Sundby å holde saken konfidensiell de første ni månedene. Men så var det et valg Martin tok etterpå, og som ville vært tungt å leve med i offentligheten for ham i fjor vinter. Jyhlä må også se at det er to helt forskjellige saker. Martin-saken er kompleks for folk. Og det skjønner jeg. Men han tok helt lovlige medisiner, mens Therese ble tatt, og er under undersøkelse for et forbudt stoff, sier Vidar Løvshus.