Russlands landslagstrener: – Uforståelig at Johaug ikke ble testet på fire måneder

VAL SENALES (VG) Det skal ha gått 129 dager uten at Therese Johaug (28) ble dopingtestet før hun avla positiv prøve på et anabolt steroid. Det får Russlands landslagstrener, tyske Markus Cramer (53), til å reagere.

– At Johaug ikke blir dopingtestet på fire måneder er helt uforståelig. Det er åpenbart forskjell på hvilket land du kommer fra, og hvilken status du har, sier Markus Cramer.

Det er Johaugs advokat Christian B. Hjort som har bekreftet dette overfor Aftenposten at dopingjegerne glimret med sitt fravær i 129 dager før hun ble tatt med det forbudte stoffet clostebol 16. september. Påtalenemnda i Antidoping Norge valgte onsdag å utestenge Johaug i to måneder.

Markus Cramer, som tidligere har trent Tysklands juniorlandslag og U23-landslag, beskriver saken om Johaug-dopet (sårsalven Trofodermin), og den fellende dopingdommen mot Martin Johnsrud Sundby (feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline), som bomber. Etter hans syn er langrennssportens troverdighet satt på alvorlig prøve i forhold til publikum.

– Det er en gåte. Norge har vært en foregangsnasjon i langrenn. De har alltid vært et steg foran de andre. Det er utenkelig det som har skjedd. Men nå er det viktig at det kommer en avgjørelse i Johaug-saken. Jeg stiller meg også spørsmålet hvordan det kan ta 18 måneder før Sundby ble dømt. Hvorfor kunne han få lov til å konkurrere, sier Cramer.

SIDE OM SIDE: Det norske skilandslaget og Martin Johnsrud Sundby (t.h.) trener i samme området som Aleksander Legkov og russerne i Val Senales. Foto: Fredrik Solstad , VG

Cramer har også vært trener i Sveits.

I Russlands har han hatt jobben som sjeftrener siden vinterlekene i Sotsji. For Aleksander Legkov har han vært private trener i seks år. Og han ser er en klar forskjell på hyppigheten i dopingtestene i langrenn.

– Det er en annen hverdag for russiske utøvere. Jeg kan snakke for langrennsløperne som jeg har ansvaret for. Dopingprøvene fra Sotsji-OL skal analyseres om igjen. Men løperne har ikke fått vite når, om det er om to uker eller neste uke, sier Markus Cramer.

Ifølge Cramer kjøres det hardt mot Russland. Etter de massive anklagene om statlig organisert doping av russiske utøvere under Sotsji-OL har det internasjonale antidopingbyrået (WADA) festet grepet.

Til sommerlekene i Rio fikk 271 russiske utøvere delta. 118 ble nektet. IOC lot i stedet utøverne argumentere for egen uskyld, og la de ulike særforbundene avgjøre spørsmålet.

Johaug-saken * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av legen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og Norges Skiforbund offentliggjorde den positive dopingprøven og avholdt pressekonferanse på Ullevaal. * 19. oktober. Påtalenemnda i Antidoping Norge utestenger Johaug i to måneder. (NTB)

– Det holder ikke lenger at RUSADA (antidoping Russland) gjør testene alene. Nå blir vi i tillegg oppsøkt av dopingjegere fra WADA og et tysk medisinsk byrå som er engasjert av FIS (det internasjonale skiforbundet). Og det er bra, synes jeg, sier Cramer.

– Føler du og langrennsløperne dine seg jaget?

– Nei, det gjør vi ikke. Det er bra at vi blir kontrollert. Fordi det har vært påstanden tidligere, at testingen av russiske utøvere ikke har vært troverdige, sier Cramer.



Han opplyser at OL-helten Legkov, er blitt avkrevd dopingprøve opptil tre ganger i uken i sommer. Etter at Grigorij Rodtsjenkov, tidligere leder av Russlands antidopinglaboratorium i Moskva, navnga ham som en av 15 dopere som vant OL-medalje på hjemme for snart tre år siden, har livet vært fryktelig vanskelig.

VG har snakket med den russiske langrennsstjernen på høydetrening i Val Senales. Han medgir at han er lei av alt dopingsnakket. Men tar seg likevel tid til å fortelle litt om hva han føler.

– Jeg vil bare trene hardt, og få beskyldningene ut av verden. Sesongforberedelsene har vært gode, og jeg har byttet skimerke, sier Legkov.

– Hvordan har du reagert på at Therese Johaug har testet positivt, og er blitt utestengt?

– Saken er ikke bra for Norge. Jeg skjønner ikke hvordan behandling av såre lepper kan gi en positiv dopingtest. Etter mitt syn har det ikke noe med doping å gjøre, sier Legkov.

Norges langrennssjef, Vidar Løfshus, forsvarer Sundby-dommen som Cramer er kritisk til med følgende kommentar.

– Alle skal ha respekt for dommen i CAS (idrettens voldgiftsrett), selv om jeg var uenig med den Martin fikk. Når idrettens høyesterett har avsagt en dom, så må alle forholde seg til den, sier Løfshus.

– Cramer antyder at en russisk løpere hadde fått hardere straff for samme forhold?

– Jeg har aldri gått ut offentlig og dømt langrennsløpere. Hvis du gjør et googlesøk vil du fort finne ut av det nesten ikke er en norsk langrennstrener som har gjort det. Jeg tror på en ren idrett, og at utøverne er uskyldig til det motsatte er bevist. Det gjelder også russere, sier Vidar Løfshus.