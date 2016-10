Påtalenemnda åpner sak mot Johaugs tidligere lege

Påtalenemnda åpner sak mot den tidligere landslagslegen Fredrik S. Bendiksen.

Det går frem i en pressemelding fra Antidoping Norge onsdag. I samme pressemeldingen kommer det frem at Therese Johaug suspenderes i to måneder – eller til et tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer tidligere.

Der står det at den uavhengige påtalenemnda er av den oppfatning at det kan åpnes sak mot den tidligere landslagslegen for mulig overtredelse av dopingbestemmelsene.

– Påtalenemnda har besluttet at det skal åpnes sak for et mulig brudd på regelverket. Nå vil administrasjonen i Antidoping Norge vurdere dette nærmere før saken vil bli lagt fram for Påtalenemnda for en ny vurdering, sier leder av Påtalenemnda, Anstein Gjengedal.



I henhold til NIFs lov § 12–3 (1) bokstav h) anses det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode som et regelbrudd, heter det i pressemeldingen.

– Jeg har i dag blitt informert om at påtalenemda i Antidoping Norge har besluttet at det skal foretas nærmere undersøkelser av min rolle i saken. Dette er noe jeg har vært forberedt på og har forståelse for. Jeg har så langt i denne prosessen vært opptatt av å opptre ryddig og redelig. Jeg har allerede forklart meg detaljert om saken, både for Antidoping Norge og under Skiforbundets pressekonferanse torsdag i forrige uke, sier Bendiksen i en pressemelding sendt ut av Norges Skiforbund, og fortsetter:

– Jeg kommer til å stille meg til disposisjon for Antidoping Norge også i tiden fremover, slik at alle sakens sider blir belyst så godt som mulig. Ettersom saken nå er til behandling, ønsker jeg ikke å gi flere kommentarer til media på nåværende tidspunkt. Jeg ber om forståelse for dette.

VG vet at Antidoping Norge har fått tilgang på utskrifter fra bankkontoen til Bendiksen. TV 2 har tidligere meldt at han trolig betalte kontant for salvene som ble kjøpt på et apotek i Livigno. Men Norges Skiforbund opplyser overfor VG at kjøpet ble gjort med bankkort. Han skal også selv være i besittelse av originalkvitteringen.

På spørsmål om Antidoping Norge også har tilgang på Johaugs kontoutskrifter, svarer kommunikasjonssjef Espen Graff at han ikke vet.

Bendiksen valgte å trekke seg med øyeblikkelig virkning etter at det ble kjent at Therese Johaug hadde testet positivt på stoffet clostebol, som står på WADAs forbudsliste.

– Dette har med yrkesstolthet å gjøre, og forholdet til en utøver som jeg setter veldig høyt personlig. Dette skulle jeg har oppdaget, sa han på en pressekonferanse 13. oktober.

Ifølge Therese Johaugs forklaring skal den daværende landslagslegen 3. september kjøpt to kremer for behandling av hennes solskadede lepper på et italiensk apotek. Dette fordi stoffet landslagslegen normalt bruker mot slike skader ikke var medbrakt til oppholde i Italia. Den ene av disse kremene var Trofodermin, som Bendiksen skal ha forsikret Johaug om at ikke inneholdt stoffer på WADAs forbudsliste.

– Fredrik er legen min, han er legen til landslaget. Han er ekspert på idrettsmedisin, og har over 30 års erfaring. Jeg hadde full tillit til ham, og hadde overhodet ingen grunn til ikke å stole på det han sa, uttalte Johaug på pressekonferansen for én uke siden.

Johaug bruker kremen i perioden 4. til 15. september. 16. september blir hun dopingtestet hjemme i Oslo, senere ble det kjent at prøven ga utslag på stoffet clostebol.

I ettertid har det kommet frem at Trofodermin, kremen Johaug skal ha brukt, inneholder flere dopingadvarsler.

Mandag bekreftet Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort at skiløperen hadde fått utlevert tuben med Trofodermin innpakket, inkludert pakningsvedlegget. Hun tok tuben ut av pakningen og kastet deretter denne, opplyste advokaten.

Utenpå salvepakken står det «doping» i en rød sirkel. Men også i pakningsvedlegget rettes det en advarsel spesielt rettet mot idrettsutøvere.

«For idrettsutøvere: bruk av medisinen uten terapeutisk behov er doping, og kan medføre positive dopingprøver».

