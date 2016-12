Opphever ikke livstidsdommen mot skandale-Kyrö før Lahti-VM

Den finske langrennstreneren Kari-Pekka Kyrö (52) ble utestengt på livstid etter dopingskandalen i Lahti-VM. Etter 15 år i kulden ber han om benåding hos de høye herrer i FIS.

I september opphevet det finske skiforbundet livstidsdommen mot den tidligere skandaleombruste landslagstreneren. Men det er verre å komme inn i varmen i det internasjonale skiforbundet (FIS) later det til. De vil ikke ta i saken før neste år – i god tid etter verdensmesterskapet i Lahti – noe som har fornærmet Kyrö.

– Jeg er skuffet. I 15 år har jeg vært utestengt. Nå har ikke styret i FIS fem minutter til meg, og min saken. Det har jeg tungt for å skjønne, sier Kari-Pekka Kyrö, til Ilta-Sanomat.

Kyrö var finsk landslagssjef da langrennssporten ble rystet av dopingskandalen i Lahti i 2001. Seks finske utøvere testet positivt. I årene som fulgte ble det finske dopingnettverket sakte, men sikkert rullet opp.

I et intervju med VG for fire år siden kom han med kraftige beskyldninger mot norsk langrenn. Han hevdet langrennssporten på 90-tallet var som en mafia med mektige nordmenn på toppen.

Sverre Seeberg, visepresident i FIS, bekrefter overfor VG at Kyrö var på sakslisten under siste styremøte. Men at den ikke ble ferdigbehandlet. Og at det tidligst kan komme til en avgjørelse vedrørende opphevelse av livstidsdommen i mai neste år.

– Saken ble i prinsippet utsatt. Det var behov for mer opplysninger. Derfor tok vi den ikke der og da. Finland ba om kontakt mot WADA (det internasjonale antidopingbyrået), og deres holdninger i forhold til livstidsdommen til Kyrö, sier Sverre Seeberg.

Han benekter at FIS valgte å utsette behandlingen for å forhindre at Kyrö skulle dukke opp i trenerrolle – og skape støy – under VM på hjemmebane (23. februar til 5. mars).

På spørsmål fra VG om Seeberg synes det er på tide at Kyrö får slippe til som langrennstrener igjen etter 15 års utestengelse, svarer han: – Poenget er ikke hva jeg synes. Men poenget er at reglene er endret etter at dommen mot Kyrö ble avsagt. Og da blir det meningsløst hvis en som har blitt dømt før og aldri kunne komme tilbake, mens en som er dømt for å ha brutt de samme reglene ti år etter, plutselig kan komme tilbake, sier Seeberg.

Han opplyser at neste formelle styremøte i FIS er i mai. Det er riktignok en «samling» for FIS-toppene under alpin-VM i St. Moritz i februar. Men han utelukker at Kyrö-saken blir behandlet der.

