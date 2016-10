Millioner på spill: – Nå sitter sponsorene stille i båten

Dopingsaken har satt Therese Johaugs sponsormillioner på spill. Men enn så lenge støtter sponsorene som VG har snakket med opp under skistjernen.

Torsdag var det klart at Therese Johaug var tatt for doping etter å ha testet positivt på et ulovlig stoff. Årsaken er ifølge Skiforbundet bruk av krem mot solforbrent leppe.

Under pressekonferansen der Martin Johnsrud Sundby annonserte at han skulle utestenges etter brudd på dopingregler i juli var det ikke en eneste sponsorlogo å se.

Det var ikke tilfellet under pressekonferansen til Johaug. Der sto vannflasker fra Isklar på bordet, og leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad, satt i en jakke med logoen til blant annet SpareBank 1 på.

Administrerende direktør i banken, Jon Oluf Brodersen, sier til VG at de opprettholder sponsoravtalen med Johaug, men avventer fortsettelsen til alle kortene er kommet på bordet.

– Vi syns dette er fryktelig trist. Det er den observasjonen vi gjør. Så mye mer har vi ikke å tilføye. Vi må forholde oss til det sponsoratet vi har, og at vi står ved det. Så avventer vi svaret fra granskingskommisjonen.

Står i avtalen uansett fortsettelse

Daglig leder i Asko, Tore Bekken, sier at det er uaktuelt å trekke seg fra sponsoravtalen uansett utfall.

– Vi står videre i den avtalen vi har. Vi syns først og fremst det er en trist sak for Johaug og vi tror på hennes historie, sier han til VG.

– Er det aktuelt å gå ut av avtalen om en suspensjon skulle komme?

– Nei, på bakgrunn av de faktaene vi har akkurat nå, så står vi i avtalen.

Aziz Chaer i Autostrada sier også at de støtter Johaug i denne saken og fortsetter sponsoravtalen. Til nettsiden Kampanje sier eier av Isklar og United Bakeries, Remi Goulignac, at han ikke vil uttale seg om saken på nåværende tidspunkt. Heller ikke markedssjef Lise Aarstrand i Huawei ønsker å ta stilling på nåværende tidspunkt ifølge nettstedet.

Lukrativ butikk

De siste årene har Johaug vært en av de mest attraktive kvinnelige skistjernene for sponsorer, og har avtaler med selskaper som Colgate, Isklar, United Bakeries, Jordbærpikene, TAGHeuer, BMW og Eger. I fjor tjente hun opp mot 10 millioner kroner på en blanding av faste sponsoravtaler og resultatbaserte avtaler.

I tillegg omsetter hun for enorme summer på sitt eget merke. Tilbake i 2014 avslørte manageren at hun hadde solgt hansker for 100 millioner kroner.

Butikken ruller derimot videre på Johaug-produktets Instagram-konto. Rett etter pressekonferansen la kontoen ut et bilde der de støtter opp om skistjernen.

«Vi kjenner deg, hva du står for og dine verdier. Vi støtter deg 100%, Therese» heter det i billedteksten.

Tror sponsorene avventer



Under torsdagens pressekonferanse bekreftet Skogstad at de har vært i kontakt med alle Johaugs sponsorer.

– De ga i utgangspunktet full støtte. Vi er veldig glad for at vi har sponsorer som står oss i ryggen og vi fikk positiv støtte og forståelse, svarte Torbjørn Skogstad på spørsmål mulig sponsorflukt.

VILLE AVVENTET: Tidligere sponsorsjef i DNB Jacob Lund. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han bekrefter samtidig at de aller fleste av den dopingtatte skistjernens avtaler kan brytes umiddelbart i denne situasjonen.

Jacob Lund er ikke overrasket over Isklars tilstedeværelse på pressekonferansen. Som tidligere sponsorsjef i DNB satt han på en av de største pengepottene i Norge og kjenner markedet godt. Han mener Johaug har et særlig godt og lojalt forhold til sponsorene sine.



– Nå sitter også sponsorene stille i båten. Selv ville jeg i hvert fall holdt an en god stund. De vil følge nøye med fremover, sier Lund til VG

For Johaugs del mener han det lover godt at legen har gått ut og tatt alt ansvaret. Om utøveren skjermes tilstrekkelig og leverer en «tilfredsstillende» forklaring kan sponsormillionene reddes.

– Det er stor treghet i sponsormarkedet med avtaler som går over flere år. De strekker seg ofte fra OL til OL, så vi kan vente at hun har fram til 2018 med å overbevise. Hvis hun kan «renvaske seg» innen da vil hun antagelig redde avtalene. Hvis noen bruker dopingklausulen og går ut nå ville de blitt mer synlige, og det på helt feil måte, sier Lund.

ALVORLIG: Markedsføringsekspert Trond Blindheim. Foto: Frode Hansen , VG

Må håndtere det bra



– Her står det millioner på spill, og alt avhenger av hvordan pressekonferansen blir mottatt, og om de greier å ta livet av den verste usikkerheten fremover, sier Trond Blindheim, markedsføringsekspert og rektor på Høyskolen Kristiania.

Selv om Johaug skulle greie å gjenvinne tilliten mener Blindheim at saken bygger opp under et uheldig inntrykk av norsk skiidrett som kan være skadelig i seg selv.

– Dette baller på seg. Ser man én kakerlakk på kjøkkengulvet regner man med at det er 100 til bak komfyren. Det er ikke utenkelig at skiidretten totalt vil bli mindre attraktiv, sier han.

