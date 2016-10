Massive reaksjoner på dopingnyheten

Langrennsstjernen Therese Johaug har testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe.

– Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært vanskelige, og for meg uvirkelige situasjonen, sier Johaug i en pressemelding.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

På Twitter skrives det at norsk idrett aldri blir det samme, og også svenske aviser har sendt hastemeldinger om skistjernas dopingtest.

– Jeg har og tar ansvaret for at Therese har fått i seg det ulovlige stoffet clostebol via kremen Trofodermin, sier landslagslege Fredrik S. Bendiksen i pressemeldingen.