Treneren til langrennsprofil Justyna Kowalczyk mener dopingdommen til Therese Johaug (29) er korrekt. Og påstår at «ingen tror på forklaring hennes».

– For meg var det ingen overraskelse at de forlenget straffen hennes, sier Aleksander Wierietelny til den finske avisen Ilta-Sanomat.

Justyna Kowalczyks trener er frisk i frasparkene etter at Therese Johaug fikk skjerpet dopingutestengelsen fra 13 til 18 måneder av Idrettens Voldgiftsrett (CAS) tirsdag.

Johaug har hele tiden forklart at den positive dopingprøven hun avla høsten 2016, skyldtes at hun hadde fått en leppekrem fra landslage Fredrik Bendiksen, som inneholdt det forbudte stoffet clostebol.

Den forklaringen har både Domsutvalget i Norges idrettsforbund og nå CAS lagt til grunn i sine dommer. Det samme gjorde Det internasjonale skiforbundet (FIS), som anket den norske dommen. Men det holder ikke for Wierietelny.

– Jeg tror ikke i det hele tatt på det om leppekremen. Hun har funnet på det. Ingen tror på den forklaringen, påstår den polske langrennstreneren.

Intervjuet er gjengitt av svenske Expressen. Wierietielny tar til orde for at langrennsverdenen nå burde stille seg bak avgjørelsen til CAS.

– Jeg har en enkel mening i denne saken. CAS-dommerne vet hva de driver med, så avgjørelsen var riktig, fortsetter Kowalcyks trener.

Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort er ikke på bølgelengde med Wierietielny.

– 18 måneder tilsvarer to fulle sesonger. For en tabbe. Det er helt på det rene at dette ikke var med hensikt av å jukse. Det undergraver hele legitimiteten til idrettens regelverk, sier Hjort til VG.

Finsk mistanke

Wierietielny er ikke alene om å antyde at Johaug jukset med vilje. Den finske tidligere langrennsstjernen Sami Jauhojärvi antyder det samme i et intervju med YLE.

– Et par uker før hun ble tatt hevdet hun at hun kontrollerte teen hun drakk tre-fire ganger for å hindre at hun fikk i seg noe ulovlig. Så står det "doping" på leppekrempakken, og hun bruker det likevel, sier han.

– Det støtter teorien om at hun var ute etter en måte å restituere bedre.

