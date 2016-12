Johaugs suspensjon forlenges

Therese Johaugs (28) suspensjonsperiode er forlenget med ytterligere to måneder.

Therese Johaugs suspensjonsperiode er forlenget fra 18.12 til 19.02.2017. Det betyr at Johaug kan rekke VM i Lahti dersom hun blir frifunnet.

Antidoping Norge har innstilt på 14 måneders utestengelse for Therese Johaug etter at langrennsstjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol 16. september i år. Hvis det blir endelig straff – rekker hun 2018-OL med to måneders klaring.

Antidoping Norge melder følgende i en pressemelding:

Påtalenemnden har nedlagt påstand om utelukkelse i 14 måneder for Therese Johaug for brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov. Utøver ble i første omgang suspendert fra 18.10 til 18.12, og i påvente av domsutvalgets behandling har påtalenemnden nå besluttet å forlenge suspensjonen.

Den muntlige høringen i saken er berammet til 25-27. januar.

Uttalelse:

Påtalenemnden besluttet 18.10 å ilegge Therese Johaug suspensjon frem til 18.12. Som følge av at saken ennå ikke er behandlet av domsutvalget i NIF, har påtalenemnden besluttet å forlenge suspensjonen fra 19.12 og frem til 19.02.2017, eller til tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer før.