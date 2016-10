Johaugs sjef: Kan gå av på dagen

ULLEVAAL STADION (VG) Therese Johaugs landslagssjef Vidar Løfshus (46) innrømmer at han vurderer sin stilling og at han vil gå på dagen hvis Skiforbundet gir beskjed om at han ikke kan fortsette.

– Jeg vurderer min egen stilling hver eneste dag. Det er ingen selvfølge at jeg skal sitte i denne stillingen. I det øyeblikk jeg får beskjed om at jeg bør ta min hatt og gå, gjør jeg selvfølgelig det. Men jeg registrerer at jeg får mye støtte internt, og så er det noen på utsiden som vil ha mitt hode på et fat, sier han til NTB.

Til VG sier Vidar Løfshus at han ikke har noen forutsetninger for å si hvor vidt Therese Johaug vil være tilbake som konkurranseutøver i løpet av kommende sesong. Landslagssjefen understreker i den forbindelse at han «stoler helt og holdent» på behandlingen av saken i Antidoping Norge og Norges idrettsforbund.

Ekspert: Ett år



– Jeg håper det blir en fornuftig dom ut fra forseelsen som er gjort, så får vi se hva det blir, sier han konfrontert med dagens uttalelse fra Robin Mackenzie-Robinson.

FORTVILET: Therese Johaug (28) under pressekonferansen på Ullevaal stadion sist torsdag. Da ble det kjent at hun har avlagt positiv dopingprøve på det anabole steroidet clostebol. Foto: Terje Bringedal , VG

Mackenzie-Robinson er jurist og ekspert på saker behandlet av idrettens voldgiftsrett (CAS). Han sier til VG at han er trygg på at Therese Johaug «vanskelig kan få noe mindre enn ett år.»

Vidar Løfshus stilte til pressetreff onsdag formiddag etter at suspensjonen av Therese Johaug ble offentliggjort. Johaug får ikke lov til å bedrive organisert trening eller delta i konkurranser frem til 18. desember, eller – slik det står i redegjørelsen fra Antidoping Norge – «til tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer før.»

Norges landslagssjef i langrenn måtte også svare på spørsmål om tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen. Han risikerer å bli den første legen i Norge som utestenges for brudd på idrettens antidopingregler.

Under en pressekonferanse torsdag tok den erfarne idrettsmedisineren på seg all skyld for at Therese Johaug 16. september avla en positiv prøve på det anabole steroidet clostebol.

Langrennssjefen karakteriserer Bendiksens opptreden i saken som «uaktsomt» og hevder at det ikke er – eller har vært slik – at «man» kjøper medisiner i utlandet tilfeldig.

Ingen offisielle treninger



Under en-til-en-intervjuene med en rekke medier, i losjen «Mjøndalen» på Ullevaal stadion, svarte blant annet Vidar Løfshus på spørsmål om han tror Therese Johaug kommer til å konkurrere kommende sesong og med hva slags form for hjelp hun kan trene i de to månedene hun nå vil være suspendert.

– Det skal ikke være noen offisielle treninger med Therese (Johaug). Hun har snakket om til meg at hun skal prøve å finne seg noen alternativer, der hun finner seg en fin plass og kan trene inntil det eventuelt foreligger en dom, sier Vidar Løfshus til VG.

Landslagssjefen sier også at Johaug har et sterkt ønske og håp om å kunne konkurrere i løpet av sesongen, på et eller annet tidspunkt, og at han også håper det. Men Løfshus understreker – igjen – at de må forholde seg til at det på et eller annet tidspunkt kommer en dom, og så må de se på hva utfallet av den dommen blir.

– Vi må ta vare på Therese (Johaug) og Fredrik (Bendiksen) i en veldig, veldig krevende situasjon som de tar veldig tungt personlig. I forhold til vennskap, til støtte og gode, fine meldinger for at hun faktisk kan komme seg gjennom hverdagen; det er veldig viktig. Og så får vi se på detaljene når det gjelder trening, sier Vidar Løfshus.

– Men utgangspunktet er at hun ikke skal være med på noen offisielle treninger, tilføyer han.

– Små endringer



Landslagssjefen håper på en fornuftig dom, som han uttrykker det.

MYE Å SVARE FOR: Landslagssjef Vidar Løfshus under pressetreffet på Ullevaal stadion onsdag. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Han sier samtidig at han ikke kjenner til omstendighetene rundt innkjøp av sårsalven i Italia og det faktum at Johaug, i henhold til informasjon fra Bendiksen, brukte den i 11-12 dager, i strid med anbefalte fem til 10 dager.

Vidar Løfshus mener på spørsmål fra VG om strakstiltakene som ble lansert i dag, at astmasaken knyttet til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaugs dopingsak er to vidt forskjellige saker. I Johaugs tilfelle handler den om forbudte stoffer, i Johnsrud Sundbys om en «administrering» av lovlige og nødvendige stoffer.

Han sier at Skiforbundet etter det som skjedde i Livigno «må vi gjøre små endringer», som gjør at risikoen for at det skjer igjen er «minst mulig.»

– Vondt med seg selv



Vidar Løfshus uttaler også i løpet av intervjuet med VG at «kremen» (til Johaug) ikke har vært en del av grunnsortimentet i legekofferten, men at den har vært med likevel. Det var den altså ikke denne gangen, i Livigno i begynnelsen av september.

– Av og til glemmer vi tannkremen, og lypsylen. Hun har nok vondt med seg selv for at hun ikke la inn denne kremen, svarer Vidar Løfshus på spørsmål om hvorfor Johaug ikke hadde med seg den nødvendige kremen – som hun åpenbart har behov for store deler av året.