Johaugs lege kan få historisk dom – ingen leger dopingdømt i Norge før

Fredrik Bendiksen kan bli den første legen som blir dømt i en dopingsak i Norge. Internasjonalt er flere titalls leger utestengt. Mange på livstid.

– Jeg har vært med siden saken mot Georg Andersen i 1993 og kjenner ikke til at det har vært vurdert saker mot leger siden det. Det har skjedd internasjonalt, men ikke i Norge, sier Niels R. Kiær til VG.

– Jeg kommer til å stille meg til disposisjon for Antidoping Norge også i tiden fremover, slik at alle sakens sider blir belyst så godt som mulig. Ettersom saken nå er til behandling, ønsker jeg ikke å gi flere kommentarer til media på nåværende tidspunkt. Jeg ber om forståelse for dette, sier Fredrik Bendiksen i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Påtalenemden i Antidoping Norge Påtalenemndens medlemmer: Leder Anstein Gjengedal (jurist), Kåre Birkeland (professor i endokrinologi), Rigmor Solberg (professor i farmakologi). Sekretariat/prosessfullmektig: Niels R. Kiær (advokat).

Internasjonalt er 22 leger, trenere og personer i idrettsutøveres støtteapparat utestengt på grunn av brudd på antidopingreglene, ifølge antidoping database.

– Det er flere enn dette. Men jeg går ut fra det som er offentliggjort av internasjonale og nasjonale særforbund. En sak i Italia, med flere leger involvert, er blant annet ikke med på listen, sier Trond Husø som administrerer den norske databasen.

Les også: Skipresidenten: Johaug-legen har det så bra som det er mulig etter forholdene

Utestengt på livstid



I fjor offentliggjorde verdens antidopingbyrå, WADA, en liste over 114 personer i idrettsutøveres støtteapparat som er utestengt.

Flertallet er leger.

Mange av dem er blitt utestengt på livstid fra idretten for å ha «administrert», det vil si har gitt, forbudte stoffer til utøvere. Utøverne har i flere tilfeller fått mye kortere straffer enn legene.

Les mer: Johaug suspendert i to måneder: – Jeg tar dette tungt

Michele Ferrari er kanskje den mest kjente legen som er utestengt på livstid. Italieneren sørget for at Lance Armstrong fikk forbudte midler.

Den amerikanske friidrettstreneren Trevor Graham er også utestengt på livstid. Han varslet om Balco-saken som til slutt felte Marion Jones, men ble selv avslørt for å ha distribuert forbudte stoffer til kjente utøvere.

Se også: Slik takler Johaug å vente på dommen

Suspendert to måneder



Advokat Niels R. Kier er prosessfullmektig for påtalenemnda, som ledes av Anstein Gjengedal. Nemnda i Antidoping Norge bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for domsutvalget i Norges idrettsforbund.

Meldingen om at påtalenemnda nå vil vurdere å åpne sak mot Fredrik Bendiksen, som angivelig kjøpte sårsalven inneholdende et anabolt steroid til Therese Johaug, kom onsdag formiddag – samtidig som meldingen om at Johaug er suspendert to måneder av Antidoping Norges påtalenemnd.

Les Antidoping Norges redegjørelse HER

Det er den såkalte WADA-koden som åpner for at leger, trenere og personer i idrettsutøveres støtteapparat kan straffes for brudd på de internasjonale antidopingreglene (WADA-koden).

Fredrik Bendiksen har vært i samtale med Antidoping Norge. I den forbindelse skal han ha forklart at han, som Skiforbundets lege, «reiste på et apotek i Livigno i Italia for å kjøpe en salve for munnsår til Therese Johaug.»

Her er skiforbundets syv strakstiltak.

Trakk seg umiddelbart



Ifølge pressemeldingen fra Antidoping Norge har han bekreftet at han ga Johaug salven uten å undersøke om den inneholdt virkestoff som står på dopinglisten, og at han på spørsmål fra utøver sa at salven var i orden å bruke.

– Påtalenemnda har besluttet at det skal åpnes sak for et mulig brudd på regelverket. Nå vil administrasjonen i Antidoping Norge vurdere dette nærmere før saken vil bli lagt fram for Påtalenemnden for en ny vurdering, sier leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal.

Fredrik Bendiksen trakk seg umiddelbart som lege for langrennslandslaget under pressekonferansen der saken ble offentlig kjent sist torsdag. Det gjorde også Skiforbundets lege, Knut Gabrielsen, i kjølvannet av Martin Johnsrud Sundbys astmasak.

PS! Frank Evertsen, tidligere friidrettstrener for blant andre Karoline Bjerkeli Grøvdal, Sondre Nordstad Moen og Sindre Buraas, ble i august – ifølge NRK – dømt til å miste retten til å fungere som trener for idrettsutøvere resten av livet. Dommen falt i Oslo tingrett i en sak der Evertsen var tiltalt for å ha forfalsket papirer for å få legeautorisasjon.

Jusekspert: – Legen kan fort bli erstatningsansvarlig