Johaugs bror mener skistjernen er i rute til OL

SEISER ALM (VG) Therese Johaug (29) er fysisk i rute til vinterens OL i Sør-Korea.

Det sier bror og treningskamerat Karstein til VG etter en ny økt på drøyt tre timer nord i Italia fredag formiddag.

Han forteller om en storesøster som til tross et års utestengelse ikke ligger bak skjemaet målt opp mot tidligere tester.

– Therese er absolutt klar for OL. Hun trenger bare en dato fra CAS. Hun har gjort en så god jobb at hun ikke kunne gjort noe annerledes. Om hun kommer til OL og blir nummer fire, så kunne hun ikke gjort noe annerledes, sier Karstein Johaug utenfor Hotell Steger Dellai, 1900 meter over havet.

Det har snart gått et år siden søsteren skal ha brukt en krem inneholdende et forbudt stoff. I Norge fikk hun 13 måneders utestengelse. FIS anket avgjørelsen, og nå venter en av Norges mest populære utøvere på at CAS skal sette punktum.

Avgjørelsen skulle kommet i dag, men er noe uventet utsatt til kommende tirsdag.

Slik reagerte Therese Johaug på utsettelsen torsdag:

Lillebror Karstein tør ikke spekulere i hva årsaken kan være.

– Jeg får 180 i puls hver gang telefonen ringer jeg også, siden jeg er såpass redd på hennes vegne hva gjelder OL. Vi har ikke peiling på hva CAS tenker. Vi får bare avvente og se. Therese får ikke gjort noe mer. Hun har forklart seg, og saken har vært oppe i idrettens voldgiftsrett, sier han til VG.

– Om Johaug ikke rekker OL: Hva skjer da?

– Hun kommer tilbake. Det gjør hun. Men for å gjennomføre trening som i dag, så må hun ha noe i sikte foran seg. Det er OL nå. I fjor var det VM, men hun innså raskt at det ikke gikk. Da må man bare se fremover på det man får gjort noe med. Det man ikke kan gjøre noe med, må man bare legge bak seg, sier Karstein.

Han er selv en solid langrennsløper, og har alltid trent mye med søsteren sin. Men aldri så mye som det siste året.

Fredagen økt på rulleski i Italia var én av flere hundre siden dopingsaken eksploderte i fjor høst.

– Vi lever veldig tett. Det er nok en del tettere enn søsken flest. I juli trente vi nok samtlige økter sammen.

– Hvordan er det?

– Sportslig er det helt topp for begge to. Vi kan matche hverandre på alle økter. Hun utvikler seg, og jeg forsøker å utvikle meg, sier han.

– Har søsteren din endret seg på noen måte det siste året?

Karstein Johaug drar litt på det, etter å ha tenkt i et par sekunder:

– For meg har hun alltid vært den samme. Men hun har kanskje fått et annet syn på ting. Kanskje skal man være mer ydmyk overfor andre som kommer opp i problemer, og ikke være så fordomsfull. Før du uttaler deg, skal du sette deg godt inn i situasjonen til folk. Man må forstå folks situasjon og ikke gjøre seg opp en mening i løpet av to sekunder.

– Det er kan kanskje være vanskelig å trene så målrettet over tid uten å ha en returdato klar i hodet. Har du merket det på henne?

– Ikke i det hele tatt faktisk. Det eneste har vært noen humørsvingninger som i går. Da kom det en ny nedtur. Hun ble bare oppgitt. Hun er oppgitt over hele greia, sier broren til VG.