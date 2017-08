Johaug til VG: – Jeg tok det tungt

SEISER ALM (VG) Therese Johaug (28) var ute på treningstur da hun fikk beskjed om at den endelige dommen fra CAS først vil foreligge på tirsdag.

Det forteller den norske langrennsløperen i møte med VG i Seise Alm torsdag kveld. Da hadde hun nettopp gjennomført en knallhard økt på rulleski med broren Karstein i den italienske fjellbyen.

– Jeg er skuffet. Jeg hadde håpet på et endelig svar i løpet av morgendagen. Man går rundt med følelsen av å ha ventet i en evighet, og jeg mener at jeg fortjener et svar snart, sier Johaug.

Hun er iført treningstøy utenfor hotellet på 1900 meters høyde. Et par personlige sponsorer pryder klærne. Johaug svarer lavmælt og alvorlig på spørsmålene fra VG.

Det har ikke gått et år siden hun fikk sitt livs sjokk: Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter det hun sier er bruk av en krem mot en sår leppe. I Norge fikk hun en utestengelse på 13 måneder, men det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke.

TRENING: Therese Johaug avbilder under trening i Seiser Alm torsdag ettermiddag. Foto: Tore Kristiansen , VG

Tøff uke

Nå venter alle på at CAS skal sette punktum.

– Jeg må innrømme at den uken som har gått, ikke har vært så bra. Man går rundt med telefonen konstant påskrudd, og er redd hver gang Christian (Hjort, advokat), Jørn (Ernst, manager) eller Nils Jakob (kjæreste) ringer. Noen vil nok si at «det er bare noen ekstra dager», men de dagene betyr mye for meg, sier Johaug i kveld.

Hun vitnet for CAS i Sveits allerede 6. juni. Siden den gang har voldgiftsretten gitt seg selv nye frister flere ganger.

– Hvordan tok du beskjeden om at dommen ikke kommer før tirsdag?

– Jeg tok det tungt, jeg må være ærlig å si det. Jeg skal ikke lyve. Jeg hadde håpet på en avklaring i morgen (fredag). Det er lenge siden vi var i Lausanne nå, sier Johaug.

– Hva tror du den ferske utsettelsen skyldes?

– Det kan være så mangt. Det er vanskelig for meg å svare på det. Jeg må bare vente noen dager til, sier Johaug til VG.

Én måneds forskjell endrer alt

Avgjørelsen som faller i CAS tidlig i neste uke er uhyre viktig for den norske 28-åringen: Får hun 15 måneder rekker hun OL i Sør-Korea med et nødskrik. Får hun 16 måneder mister hun hele mesterskapet.

Therese Johaug er tydelig på hvor viktig én enkelt måned kan være fra eller til.

– Får jeg 16 måneder, så ryker OL. Får jeg 15 måneder klarer jeg knapt å kvalifisere meg. Får jeg 14 måneder, så får jeg ikke gå renn før jul, men jeg blir klar etter jul. Det er vanskelig å si hva dommerne tenker. Jeg får bare prøve å legge det bakover i hodet de neste dagene, før beskjeden kommer tirsdag, sier hun i kveld.

Både foreldre, søsken og onkel ankom Seiser Alm torsdag kveld. Det var tilfeldig: Familien bestilte billetter allerede i mai.

Da visste ingen hvilke skjebnedøgn dette skulle bli for Therese Johaug.

Selv synes hun det er godt å ha familien rundt seg.

I Seiser Alm er også manager Jørn Ernst. Han pratet med VG utenfor hotellet da det tikket inn en SMS med beskjed om den ferske utsettelsen i kveld.

– Det var en solid strek i regningen, erkjenner Ernst.

– Jeg vet ikke hva utsettelsen skyldes. Vi har ikke fått en begrunnelse, sier han.

– Er du redd det skyldes at dommerne er uenige?

– Jeg vet ikke, men det er klart at det kan hende, spekulerer manageren.