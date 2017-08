– OL går uten meg, men drømmen om VM i Seefeld i 2019 kan ingen ta fra meg, skriver Therese Johaug (29) til fansen.

Onsdag la hun ut et bilde på sin Instagram-profil for første gang siden i slutten av juli. Johaug har over 340.000 følgere på den populære billeddelingstjenesten.

29-åringen har nettopp lagt bak seg noen av sine tøffeste døgn. Tirsdag ble det kjent at hun utestenges i 18 måneder, etter at dopingsaken hennes ble anket til Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Da hadde hun allerede kjent til dommen i ett døgn.

I Instagram-posten takker hun blant annet for støtten hun har fått:

Den dopingutestengte langrennsløperen utdypet hvem hun ønsket å takke på en pressekonferanse i Seiser Alm tirsdag ettermiddag:

– Jeg vil takke alle sponsorer, familie, Nils Jakob (kjæreste), Karstein (bror), Jørn (manager) og hele det norske folket som har stått rundt meg dette vanskelige året.

– Jeg må be om respekt for at jeg trenger litt fri nå og tid til å fordøye det jeg fikk beskjed om i går. Jeg må bruke dagene godt fremover. Det er et sjokk, og det har ikke gått helt opp for meg at drømmen har gått i grus, sa Johaug på tirsdagens pressekonferanse.

Dopingutestengelsen sørget for at Johaug går glipp av OL i Pyeongchang i februar 2018. Det neste store målet for 29-åringen blir VM i Seefeld i 2019.

På pressekonferansen la ikke Johaug skjul på at det blir en mental prøvelse å kjempe seg tilbake til langrennssporet.

– Jeg har sagt jeg ikke vil gi meg før jeg står på start igjen, og jeg står for det her jeg sitter nå. Men jeg vet ikke hvordan motivasjonen og det mentale blir i tiden fremover. VM i Seefeld blir det neste målet, det er halvannet år til, sier Johaug.

Nå sier hun at hun skal jobbe med seg selv for å få den nedslående dopingdommen på avstand.

– Jeg har en indre glede over å gå på ski og være ute, og jeg vil på start igjen. Jeg vil prøve å stå øverst på pallen igjen. Så får vi se hva fremtiden vil bringe.

