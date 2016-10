Johaug-saken: Timene som endret norsk skihistorie

LIVIGNO/OSLO (VG) Det tar bare ett minutt og 23 sekunder å gå fra hotellet til apoteket der Therese Johaugs (28) lege skal ha kjøpt sårsalven med det forbudte stoffet clostebol.

VG har gått veien til apoteket – en kort spasertur på 125 meter – hvor tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen hevder han kjøpte preparatet Trofodermin. Sårsalven som har utløst tidenes mest omtale dopingskandalen i norsk idrett.

LES OGSÅ: Bjørgen ble ikke dopingtestet på syv måneder

Vi har bodd på Bivio Hotel i hjertet av Livigno der Johaug hevder hun smurte den omtalte kremen på sine sprukne lepper under landslagssamlingen med langrennsjentene og støtteapparatet i begynnelsen av september.

Og vi har snakket med Moncia Faifer som eier og driver apoteket (Parafarmacia) – og handlet de samme varene som Bendiksen har forevist kvittering for – fra 3. september klokken 09.55.

– Jeg er lei meg. Det ringer journalister fra Norge her nesten daglig. Andre har oppsøkt meg her på jobb. Jeg skjønner at det er blitt en stor skandale at Johaug har testet positivt på salven, sier Monica Faifer.

## 1. september: Kraftig solforbrent leppe



Torsdag 1. september ankommer daværende landslagslege Fredrik Bendiksen Italia og Livigno. I dagene i forkant har han flere telefonsamtaler med Therese Johaug.

APOTEKET: Therese Johaug og resten av landslaget bodde på Bivio Hotel rett bak apoteket hvor det ble kjøpt Trofodermin. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Hun var nedfor, ute av seg og hadde det vondt – og fortalte om en kraftig solforbrent leppe, sier Bendiksen under pressekonferansen for snart to uker siden.

Til tross for disse gjentatte samtalene med skistjernen tar ikke legen med seg produktet, Terra-Cortril, som Johaug normalt har brukt for behandling av leppene.

– Jeg ventet til han kom ned for å høre hva vi skulle gjøre. Jeg støttet meg til legen, sier Johaug på pressekonferansen.

LES OGSÅ: Johaug-advokat: Dette vil avgjøre saken

## 2. september: Akutt problem



Til tross for at munnsåret til Johaug verker og forverrer seg, får hun ingen behandling dagen etter at Bendiksen ankommer Livigno – selv om apoteket ligger drøyt 100 meter fra utøvernes hotell.

– Jeg så med en gang ved frokosten at det ikke så bra ut. Jeg skulle se i legekofferten om vi hadde Terra-Cortril, men det hadde vi ikke. Da måtte jeg ut på apoteket lokalt i Livigno, sier Bendiksen på pressekonferansen.

Den rutinerte legen gjør imidlertid ingenting mer denne fredagen, 2. september, men venter ytterligere et døgn med å oppsøke apoteket.

– Hvorfor ventet legen ett døgn med å kjøpe salvene?

– Detaljene her vil belyses for Antidoping Norge og domsutvalget, sier Johaugs advokat, Christian B. Hjort, til VG.

LES OGSÅ: Fire av ti svensker tror Norge driver systematisk doping

– Synd hun er tatt i doping



Apotekeren Monica Faifer snakker lavt – og er avventende. Ber oss legge vekk kamera og mikrofon. Og understreker at hun egentlig vil jobbe i fred. Detaljer fra lørdag morgen 3. september husker hun ikke mye av. At Bendiksen skal ha handlet «Johaug-dopet» kan hun ikke gå god for.

LEGEN: Therese Johaug og lege Fredrik S. Bendiksen på pressekonferansen etter at det ble kjent at Johaug er tatt for doping. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Det er sannsynligvis jeg som har solgt esken med salven Trofodermin. Det er trist at hun (Johaug) er tatt i doping. Men både hun og legen må ha sett hva som står på esken. Det er nesten ikke til å unngå. Det er tydelig merket «doping», sier Faifer.

Hun plukker frem Trofodermin og Keratoplastica fra hyllene. Og beklager at hun ikke har Terra-Cortril. Det er salven Bendiksen helst skal ha ønsket å handle.

Faifer holder Trofodermin i hånden og peker på doping-merket. På spørsmål fra VG om en prislapp eller noe annet kan han dekket over advarselen rister hun på hodet.

– Nei, vi har ikke prislapp på produktene våre, og strekkoden er plassert for seg selv, sier Faifer.

## 3. september: Tabbe-tuben



Når Bendiksen ifølge forklaringen omsider går til apoteket like før klokken 10 lørdag 3. september, kjøper han to produkter til Johaug: Keratoplastika og Trofodermin. Apoteket har ikke produktet som skistjernen normalt bruker, ifølge legen.

– Jeg forklarte situasjonen til Therese og spurte apotekeren om hva vi kunne bruke, sier Bendiksen.

Bendiksen har også opplyst at han ga Johaug den andre kremen, Keratoplastika, først – men det er ikke kjent hva som er årsaken til at nettopp dette produktet ble forsøkt først.

– Hun brukte den første kremen i halvannet døgn, men da jeg traff henne til middag 4. september (dagen etter innkjøpet), var såret blitt verre. Det måtte gjøres noe med, og jeg hentet den andre kremen, sier Bendiksen, og understreker at han – som Johaugs lege – på spørsmål fra henne bekrefter at kremen Trofodermin var grei å bruke.

– Underforstått at den ikke er i konflikt med dopingreglementet. Jeg har vært legen hennes i 2,5 år. Hun stoler på meg, og det skal hun selvfølgelig gjøre, sier Bendiksen på pressekonferansen.

– Jeg brukte en krem i to dager uten virkning, og jeg spurte om den andre kremen sto på lista. Han sa nei, og jeg stolte hundre prosent på ham, sier Johaug.

Det er også uklart – på det nåværende tidspunkt – om andre enn legen og Johaug blir orientert om de to salvene – og om den eller de da eventuelt gjør sine vurderinger.

Landslagstrener Roar Hjelmeset er reist hjem fra Livigno når munnsåret er tema og har opplyst at han ikke kjenner til salvene som ble kjøpt og brukt. Assistenttrener Sjur Ole Svarstad ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere det nå, sier Johaugs advokat, Hjort.

- De trener hardt



Monica Faifer er litt nysgjerrig på hvilket navn Therese Johaug har hjemme i Norge. Og når VG sammenligner hennes popularitet blant nordmenn med standingen til fotballikonet Francesco Totti (250 mål for Roma) blant italienere, himler hun med øynene.

Sett denne? Finsk langrennsstjerne: – Lurer på om Johaug snakker sant

– Jeg har sett de norske langrennsjentene mye her i Livigno. De trener hardt. Enten på rulleski eller så løper de på veiene rundt her, sier Faifer.

Aptokeket er en «Parafarmacia». Det har ikke tillatelse til å selge reseptbelagt medisin. Trofodermin kan man kjøpe uten å oppsøke lege i Italia. Men Faifer understreker at det ikke må brukes av toppidrettsutøvere fordi det inneholder clostebol – et anabolt steroid – som er prestasjonsfremmende, ifølge WADA (verdens antidopingbyrå).

På veggen til den flotte bygningen som er oppført i mur og tømmer er det montert et overvåkningskamera. Når VG spør om det eventuelt er mulig å finne videobilder av Fredrik S. Bendiksen fra 3. september, opplyser hun at opptakene slettes automatisk etter ett døgn.

– Men jeg kunne uansett ikke ha gitt ut bilder av kunder til media, sier Faifer.

LEPPEN: Therese Johaug hadde sår på underleppen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

4. september: Behandlingen



Dersom Therese Johaug og legen hadde søkt på salven Trofodermin i Google, ville de raskt ha oppdaget at salven inneholdt det anabole steroidet clostebol, som er forbudt. I tillegg ville de ha sett bilder av innpakningen med det tydelige forbudt-merket.

Ingen av dem gjør grundige undersøkelser.

– Jeg ga henne bruksanvisning: Morgen og kveld i 5-10 dager eller til skorpen er borte, sier Bendiksen på pressekonferansen.

– Jeg vet at jeg har et ansvar for det jeg har i kroppen min. Det ansvaret tok jeg ved å spørre legen min, som er ekspert på idrettsmedisin, og som jeg har tillit til. Jeg hadde ingen grunn til å tro at den sto på lista, sier Johaug.

Resepsjonisten: Et sjokk



Solen skinner, men høstluften er kald. I hovedgaten i Livigno (1800 meter over havet) kryr det av folk i handlegaten for luksusvarer. De er ute i samme ærend; shopping. Det er et taxfree-mekka for turister fra Sør-Europa.

Skattefritaket er eldgammelt. Og stammer fra en tid hvor innbyggerne var isolerte store deler av året av klimatiske årsaker. Den særegne skattelovgivningen er blitt godkjent i tur og orden av Napoleon, den italienske stat og EU.

For toppidrettsutøvere er det også et eldorado. Her kan man trene i høyden, bo utmerket og spise lokal mat av høy kvalitet. Det er et yndet sted for norske langrennsløpere.

Russlands landslagstrener: – Uforståelig at Johaug ikke ble testet på 129 dager

Også for Therese Johaug. Ifølge resepsjonist Dagmara Brevi blir jenta fra Dalsbygda ansett som en stamgjest. Blid, trivelig og vennlig.

– Jeg kjenner ikke Therese personlig, men hun er en gjest som blir lagt merke til. Hun er ung og flott. Vennlig og hyggelig, og en person som trener utrolig mye, sier Dagmara Brevi.

– Hvordan reagerte du da du hørte at hun skal være tatt i doping for en sårsalve som er kjøpt på et apotek like ved hotellet?

– Det kom som et sjokk på alle oss her. Johaug trener hardt, og legger ned stor innsats i treningsarbeidet for å oppnå sine resultater, sier Dagmara Brevi.

5. september: Møtte media

Dagen etter at Johaug starter den skjebnesvangre behandlingen, er det pressetreff i Livigno på Bivio Hotel. Bilder av Johaug som tas i denne sammenhengen viser tydelig åpne sår på leppene.

Skistjernen uttaler blant annet at hun føler seg mistenkt for doping etter astmadebatten.

Parallelt med pressetreffet holder Bendiksen foredrag for pressen om rutinene i det norske apparatet for bruk av astmamedisin.

– Det spiller ingen rolle hvilke medisiner vi bruker. Så lenge vi holder oss innenfor den doseringen som er forsvarlig og gir det på en riktig måte, er det min rolle som doktor å avgjøre om det er forsvarlig medisinering, sier Bendiksen.

Og:

– Det er etisk viktig for meg å bruke så lite medisiner som mulig. Det er strengt og slik skal det være.

Bendiksen forlater Livigno denne høstdagen på grunn av personlige årsaker.

16. september: Urinprøven

12 dager etter at Johaug tok for seg tabbe-tuben og startet behandlingen, så blir hun dopingtestet hjemme i Oslo, 16. september. I skjemaet som utøverne må fylle ut, oppgir hun at hun har brukt salven Trofodermin.

– Det var en tilfeldig kontroll, sier advokaten hennes.

– Når oppdaget Therese Johaug at salven Trofodermin inneholdt det anabole steroidet clostebol?

– Da hun fikk svar på prøven (4. oktober), svarer advokaten.

– Hvorfor mener man at det er helt uomtvistet at det er behandlingen med Trofodermin som er årsaken til den positive dopingprøven?

– Det følger av de faktiske omstendigheter i saken, svarer advokaten.

– Hvilke omstendigheter sikter du til?

– Det er på det rene at hun brukte kremen og prøveresultatene samsvarer med bruk av kremen, svarer Hjort.

4. oktober: Resultatet



Therese Johaug og Fredrik Bendiksen blir varslet om den positive dopingprøven av landslagssjef Vidar Løfshus.

– Det å få en uforskyldt prøve er en utøvers verste mareritt, men jeg skal kjempe alt. Og jeg skal vise alle at jeg er så uskyldig i den saken her, sier Johaug på pressekonferansen – og slår i bordet.

Bendiksen føler at «taket falt i hodet på et vis» når han får beskjeden og drar hjem til Johaug denne høstkvelden.

– Jeg registrerte clostebol acetat, men jeg klarte ikke å koble det opp mot at det var et forbudt stoff på WADAs liste. Jeg fikk det ikke med meg. Jeg er dypt fortvilet for at jeg ikke oppdaget dette og satt Therese i denne vedlig vanskelige situasjonen som Therese er i. Jeg, som doktor, sviktet og gjorde ikke den jobbnen jeg skulle, sier Bendiksen, og kommer med en klar personlig vurdering av saken til pressen:

– Hvis det finnes et rom for rettssikkerhet for utøvere i antidopingloven, så kommer de til å se det i denne saken i form av at Therese ikke sanksjoneres. Jeg regner med at det var ganske tydelig.

Resepsjonist Dagmara Brevi på Bivio Hotel har en teori om at «Johaug tok det for gitt at salven var dopingfri» siden hun skal ha fått den fra landslagets lege.

LES OGSÅ: Johaug kan få millioner

– Det er en historie som gjør meg trist, men jeg håper hun kommer tilbake snart. Både til Livigno og til langrennskonkurransene, sier resepsjonisten til VG.