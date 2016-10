Johaug-saken skal granskes av astma-utvalget

HELSFYR HOTELL (VG) Therese Johaugs (28) dopingsak vil bli gransket av ekspertutvalget som ble nedsatt for å komme til bunns i astma-saken knyttet til Martin Johnsrud Sundby.

Det fortalte generalsekretær Stein Opsal i Norges Skiforbund da han under forbundets såkalte høstmøte fredag kveld redegjorde for hva som hadde skjedde i tre saker: «Martin-saken», «Astma-saken» og «Therese-saken».

Granskningsutvalget består av personer tilknyttet antidopingorganisasjoner og med luftveisekspertise i Norge, Sverige, Danmark og Finland. De fikk i oppdrag å undersøke hvordan Martin Johnsrud Sundby (32) kunne bli felt for brudd på dopingreglene etter bruk av et forstøverapparat og astmamedisin.

Og se på hvilke rutiner som måtte endres for at en liknende sak ikke skal ryste norsk langrenn en gang til.

Granskes over fem år



Så ble den truffet av et nytt sjokk: Therese Johaugs positive dopingprøve på et anabolt steroid.

Utvalget skulle opprinnelig granske medisinering av norske løpere i perioden 1. januar 2012 til 30. august 2016. Nå utvides den til også å gjelde «Johaug-perioden».

– Det er den største krisen i norsk langrenn noensinne. Det er to forskjellige saker, men begge dreier seg om helse. Jeg venter meg en «strekk» og korreks når det gjelder interne rutiner, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG etter møtet foran krets og komiteledere fra hele Norge.

På spørsmål om ressursene til å styrke det interne apparatet og sørge for ytterligere profesjonalitet er ubegrensede, svarer han at det handler om prioriteringer – «som i et statsbudsjett.»

– Vi har diskutert det. Vi vil avvente resultatet av hva (sjefslege) Roald Bahr og Olympiatoppen kommer frem til, og hvilke tiltak NSF sentralt vil gjøre. Men det må gjøres med kløkt, sier Vidar Løsfshus.

Johaug liten forskjell



– For omfattende tiltak kan ta livet av en del grener (seks i NSF). Det er ingen enkel oppgave. Det er kanskje bare langrenn som har god nok råd, sier landslagssjefen for langrenn, Vidar Løfshus.

Langrennskomiteens formann, Torbjørn Skogstad, sier at han skulle ønske man kunne sluppet å bruke penger på granskningsutvalg og «andre ting». Han tror imidlertid ikke tilføyelsen av Therese Johaug-saken vil gjøre stor forskjell med hensyn til omkostninger.

Han er heller ikke bekymret for særlig svekket tillit blant alle lederne på grasrota rundt omkring i ski-Norge. Det har han heller ikke grunn til, stemningen under møtet fredag kveld tatt i betraktning.

Den var svært gemyttelig.

Noen representanter fra kretsene var kritiske til at Skiforbundet hadde kompensert Martin Johnsrud Sundby for tap av premiepenger (1,1 millioner) som følge av hans brudd på dopingreglene.

Sponsorene er med



Andre var bekymret for hvordan de «der ute» skulle takle en dopingsak, uten ressursene som NSF har kunnet stille til rådighet for Johnsrud Sundby og Johaug.

– Det er for tidlig å si noe om. Det er jus som er advokatmat, svarer Torbjørn Skogstad på spørsmål om det – Johnsrud Sundby-kompensasjon - kan skje igjen.

– Ja, jeg har fått god støtte, nesten rørende gode tilbakemeldinger fra grasrota, sier langrennskomiteens formann om «tilliten» fra de frivillige – og sponsorene.

Skiforbundets markedssjef for langrenn, Espen Bjervig, kunne forsikre om at de økonomiske støttespillerne fortsatt «tror på det vi gjør», selv om én (Arelis) har trukket seg.

– Men det forventes at vi tar tak og ser på rutinene våre, sa den tidligere verdenscupløperen, Espen Bjervig (43).