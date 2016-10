Johaug mister storkontrakt med dopingdom

VAL SENALES (VG) Therese Johaug (28) står i fare for å miste en svært lukrativ kontrakt verdt mange millioner i året dersom hun blir dømt for doping.

Racingsjef i den kjente østerrikske skifabrikken Fischer, Gerhard Urain, bekrefter overfor VG at i avtalen mellom Fischer og Johaug er det en klausul som omhandler doping. Den er temmelig nådeløs, ifølge Urain.

– Det er helt klar når det kommer en dopingsak. Da forholder vi oss til WADA (verdens antidopingbyrå). Vi setter pris på deres innsats i antidopingarbeidet. Og hvis en utøver som er under kontrakt med oss blir dømt, så avsluttes avtalen umiddelbart, sier Gerhard Urain.

Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, skriver i en sms til VG om Fischer-avtalen: – Vi har ingen kommentar til det på nåværende tidspunkt.

Johaug ble onsdag utestengt i to måneder av påtalenemnda i Antidoping Norge. Men risikerer et langt fravær fra langrennssirkuset. Ifølge jurist og ekspert på saker i Idrettens voldgiftsrett i Sveits (CAS) Robin Mackenzie-Robinson bør Johaug beklage seg på en utestengelse på fra ett til to år.

For en uke siden sto hun gråtkvalt frem på en pressekonferanse og fortalte at hun hadde avlagt positiv dopingtest på det forbudte stoffet clostebol, som er et anabolt steroid. Ifølge Urain ringte hun selv til Fischer og underrettet at hun hadde testet positivt før hun gikk ut med det offentlig.

Urain vil ikke snakke om hva Johaug eventuelt går glipp av økonomisk hvis det ti år lange samarbeidet med Fischer ryker. Lønn og bonuser er konfidensielt påpeker han. Men etter hva VG forstår dreier det seg om mange millioner kroner i året.

Men det er flere fæle «glipptak» som har rammet Johaug i kjølvannet av dopinghistorien. Sammen med Martin Johnsrud Sundby var hun med på en fotoshoot i Østerrike i regi av Fischer over to dager i august.

Ifølge Urain var det i forbindelse med en ny stor reklamekampanje for skifabrikken, hvor verdens beste kvinnelige- og mannlige løpere fra forrige sesong, skulle promotere en ny serie racingski.

– Det er et spørsmål om vi i det hele tatt skal publisere reklamen. Vi må vente og se, sier Urain.

FISCHER-SJEF: Gerhard Urain er tidligere toppløper for Østerrike, og deltok i to OL. Nå racingsjef i skifabrikken Fischer. Foto: , NTB Scanpix

Langrennsstjernen fra Dalsbygda innkasserte 3,71 millioner kroner i prispenger forrige sesong (etter daværende kurs i sveitsiske franc) fra det internasjonale skiforbundet (FIS). I tillegg skal hun ha tjent halvannen million i prispenger fra sponsorer for sammenlagtseieren i Tour de Ski.

Urain synes Johaug-saken er vanskelig. Han forteller til VG at skifabrikken og den norske skistjernen har utviklet et helt spesielt forhold som inkluderer hele Johaug-familien.

– Gjennom mer enn ti år er det blitt mye mer enn bare et businessforhold. Hun er av våre superstjerner. At hun har avlagt positive dopingprøve er et sjokk for oss. Men vi ser fortsatt på dette som en åpen sak. Foreløpig gjør vi ikke så mye med den. Vi avventer uten å kommentere den for mye, sier Urain.

Han bekrefter også at Johaugs bonuser fra siste sesong allerede er utbetalt. Og blir ikke krevd tilbakebetalt fordi hun har testet positivt utenfor konkurransesesong.

HØYDEDRIKKING:; Martin Johnsrud Sundby tar seg en slurk sportsdrikk på 3000 meter i Val Senales under trening. Foto: Fredrik Solstad , VG

Da er det verre for Martin Johnsrud Sundby som nettopp har sonet ferdig en dopingdom på to måneder for feil bruk av den lovlige astmamedisinen ventoline. Han har fått faktura fra Fischer. Ifølge Urain må han betalte tilbake en hel del penger for bonuser fra 2014/15-sesongen.

– Vi har kommet til enighet med Martin etter at resultatene ble omgjort. Men han var selvsagt ikke happy med dette, sier Gerhard Urain.

Sundby ble diskvalifisert fra rennseier i Davos og Toblach. Og sammenlagtseieren i verdenscupen. Urain sier at Dario Cologna har gjort krav på større bonuser som følge av at han rykket frem som sammenlagtvinner. Det var NRK som først omtalte saken.

Martin Johnsrud Sundby trente i Val Senales torsdag under perfekte forhold. Ifølge landslagstrener Tor-Arne Hetland snakker han ikke med pressen før i neste uke når NSF avholder sine mediedager.