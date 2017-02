Johaug-manager: – Hun får beholde skiparken sin

HOCHFILZEN (VG) Utstyrsleverandøren Fischer lar Therese Johaug (28) få beholde skiparken sin, men det er usikkert om hun får teste nye ski så lenge hun er utestengt.

Mandag kveld bekrefter Johaugs manager Jørn Ernst overfor VG at den suspenderte skistjernen får beholde skiparken hun har per i dag.

– Vi har fått bekreftelse fra Fischer på at hun beholder skiene hun har i dag. Hvordan vi gjør det med nye ski er ikke diskutert. Therese har hatt et langt og godt samarbeid med Fischer, og intensjonen fra begge parter er at det skal fortsette, sier Ernst.

– Hvordan har Johaug tatt avgjørelsen fra Fischer?

– Hun har vært forberedt på dette, og hatt en dialog med Fischer om det lenge. Vi fikk vite dette for noen dager siden. Jeg forstår at de må reagere slik som de gjør i forhold til kontrakten. Jeg har full respekt for det, sier Ernst.



– Kan ha forhandlinger



Noen timer tidligere var det høyst usikkert om Johaug måtte levere tilbake skiene hun nå bruker i trening.

– Det er noe vi vil avgjøre på et senere tidspunkt, sa markeds- og presseansvarlig for nordiske grener i Fischer, Tanja Winterhalder, til VG tidligere i dag.

– Hva gjør dere vanligvis når slike saker oppstår?

– Det er en offisiell kontrakt som vi har med alle våre utøvere. I denne ligger det en antidoping-klausul og når en offisiell straff blir gjeldende fra Wada så blir kontrakten umiddelbart kansellert.

– Får hun teste nye ski mens hun er suspendert?

– Det er som jeg sa. Når det gjelder framtiden har vi ikke tatt noen avgjørelse.

På spørsmål om hvorvidt det er aktuelt med et samarbeid med Johaug når suspensjonen er over, svarte Winterhalder:

– Vi kan ha forhandlinger. Det er som ellers, hvis du har sonet din straff, så står du fritt til å forhandle igjen. Vi får se hva som skjer.

Taus om bonuser



– Hva med bonuser fra Fischer?

– Bonuser er en del av kontrakten og kontraktdetaljer vil jeg ikke snakke om.

– Hvor lang var kontrakten med Johaug i utgangspunktet?

– Den startet to år tidligere og gjaldt for to år.

– Så det betyr at dere egentlig skulle reforhandle avtalen med Johaug?

– Jeg tror dette er nok, sa Winterhalder og avsluttet intervjuet.

Bare noen timer etter at Fischers kontraktsnyhet rundt Therese Johaug sprakk, stilte markeds- og presseansvarlig for Fischer i Norden, Tanja Winterhalder, opp på en pressekonferanse i østerrikske Hochfilzen.

Utøvere med Fischer som leverandør satt på podiet, blant dem gårsdagens VM-sølvvinner Johannes Thingnes Bø. Men for Fischer-sjef Winterhalder var det andre ting en skiskyting som havnet i fokus.

Etter endt pressekonferanse var det Therese Johaug og den avsluttede kontrakten «alle» ville snakke om.

Nyheten om Johaug sprakk ved 11-tiden mandag formiddag. I en pressemelding varslet Fischer om at millionkontrakten de har med den norske langrennsstjernen, kanselleres.

– Kontraktsbrudd får konsekvenser



Leverandøren har valgt å benytte seg av en antidoping-klausul i kontrakten. Så snart dommen mot Johaug er ferdig sonet, kan det være aktuelt å gjenoppta samarbeidet.

Johannes Thingnes Bø vil helst ikke si så mye om avgjørelsen til sin utstyrsleverandør.

– Det står i min kontrakt også at hvis man blir tatt for doping, så mister man kontrakten. Utover det har jeg ikke så mye mer å si.

– I en kontrakt så er det visse ting man må forholde seg til. Et kontraktsbrudd får konsekvenser. I dette tilfellet er det dopingspørsmålet, og der står Fischer på sitt. De kjemper for en ren idrett, og det må de også for å beholde sitt gode rykte, sier Thingnes Bø.



Han tror Johaug etter hvert vil fortsette sitt samarbeid med det østerrikske firmaet.

– Jeg tror Therese kommer til å gå på Fischer resten av sin karriere.