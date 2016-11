Johaug leter etter trener

Therese Johaug (28) er på jakt etter personer som kan hjelpe henne med treningen mens hun er suspendert frem til dopingsaken antakelig kommer opp i domsutvalget etter nyttår.

Det bekrefter landslagssjef Vidar Løfshus i Norges Skiforbund (NSF) overfor VG.

– Hun har tatt kontakt med meg med referanse til konkrete navn som hun har foreslått, skriver han i en SMS til VG.

Tirsdag ble det kjent at Norges Skiforbund (NSF) vil betale Therese Johaugs advokatutgifter frem til det foreligger dom i Norges Idrettsforbunds domsutvalg. Langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad, fortalte at komiteen fattet beslutningen i et møte 21. oktober.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus under en pressekonferanse angående medisinering av løpere den 25. august på Ullevaal stadion. Foto: Terje Bringedal , VG

18. oktober ble Johaug ilagt en to måneder lang suspensjon av påtalenemnda i Antidoping Norge. Nemnda begrunnet avgjørelsen med at «de oppfatter at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld.»

– Må bygge eget støtteapparat



I denne perioden har ikke Johaug lov til å bedrive trening eller konkurrere i organisert form under Norges idrettsforbunds paraply. Det vil i praksis si trening eller konkurranser i regi av klubblag, kretslag, landslag og toppidrettsorganet Olympiatoppen.

Det siste innebærer at hun ikke får adgang til Olympiatoppens toppidrettssenter på Sogn i Oslo, der hun bor.

– Hun er klar over at hun må bygge sitt eget støtteapparat på egen hånd i den perioden hun er suspendert. Uten noen hjelp fra NSF langrenn, skriver NSFs landslagssjef for langrenn i sitt SMS-svar på spørsmålene fra VG.

– Vi har så smått begynt å se på en plan rundt dette med trener. Men mye avhenger av hvordan saken utvikler seg. Konkrete navn kommer jeg ikke til å kommentere, sier Therese Johaugs manager Jørn Ernst til VG onsdag formiddag.

Vidar Løfshus bekrefter at Johaug «har forhørt seg med meg» når det gjelder personer som kan være aktuelle rådgivere. Landslagssjefen forklarer at dette kan være personer som er selvstendig næringsdrivende og veileder utøvere.

ADVOKAT: Johan B. Hjort har bistått Therese Johaug siden dopingsaken ble offentlig kjent 13. oktober. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Dette styrer Therese helt og holdent selv, skriver Vidar Løfshus.

Kan trene fritt med venner



Therese Johaugs kolleger på landslaget har etter at hun ble suspendert gitt klart uttrykk for at de ønsker å trene samme med henne i kraft av at de også er venninner, ikke bare utøvere som konkurrerer for Norge.

På spørsmål om hvor vidt og hvordan hun nå kan trene med lagvenninner som for eksempel Marit Bjørgen, svarer landslagssjef Løfshus at «ja», Therese (Johaug) har fortsatt venner og kan trene fritt med de, «så lenge dette ikke er organisert under NIF-paraplyen.»

Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort i advokatfirmaet Hjort, svarte tirsdag kveld ikke på VGs henvendelse vedrørende Vidar Løfshus' opplysninger om at hun har kontaktet ham «angående personer som kan fungere som trener for henne under suspensjonstiden.»

Hjort har hjulpet skistjernen helt siden det ble kjent for offentligheten 13. oktober at hun hadde testet positivt på clostebol. Johaug og daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen har forklart den positive dopingprøven med bruk av kremen Trofodermin, som inneholder det forbudte stoffet.