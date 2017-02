Johaug-leiren håper på dom neste uke

Det nærmer seg domsavsigelse i Johaug-saken. Therese Johaug har vært i Sør-Korea for å få en følelse av hennes store motivasjonsfaktor: OL i 2018.

Kun få dager etter høringen på Ullevaal stadion under den pågående dopingsaken mot henne, reiste Therese Johaug på inspeksjonstur til Pyeongchang for å få prøve seg i OL-løypene sammen med sin trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Det var en bra tur. Den gjorde godt for henne. Hun har testet og gått litt i løypene, og den var hardere enn antatt. Mange har sagt at det er som en golfbane, som høres veldig flatt ut, men det var det ikke. Hun fikk mye ut av turen, sier Johaugs manager Jørn Ernst til NTB.

Les også: Johaug i Sør-Korea: Sjekker ut OL-løypene

Med den tunge påkjenningen det er å være i konstant søkelys for å ha brutt dopingreglementet, var det viktig for Johaug å teste OL-løypene, som hun både under høringen og i tidligere intervjuer har satt som sitt store mål.

– Turen hadde med motivasjon å gjøre også. Det var en kombinasjon med det å kunne teste løypene også når det var oppkjørt der i forbindelse med verdenscuprennet. Når det først var en åpning var det to fine dager, forklarte Ernst.

Avventer dom

Johaug venter for øyeblikket på dommen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund etter den to dager lange høringen på Ullevaal stadion i slutten av januar. En dom kan komme neste uke.

– Den bør komme neste uke. Da er vi et skritt nærmere å få en avklaring som hun kan få forholde seg til. Det blir spennende, sa Johaug-manageren.

Kommentar: Selvsagt må Johaug dømmes

Han har ikke fått noen signaler fra NIF om når dommen skal komme.

– Uansett er hun innforstått med at denne sesongen er over. Det har hun akseptert. Hun er sterk i hodet, la han til.

Etter turen til Sør-Korea har Johaug sjekket inn på hytta på Sjusjøen.

– Hun er der nå. Det er bra der med snø og løyper. Det har blitt et veldig fint sted for henne med fred og ro. Hun kan også treffe andre skiløpere, forklarte manageren.

VG Pluss: Kjendisene som støtter Johaug (krever innlogging)

Kjentfolk på Sjusjøen

Denne uken kan Johaug også skimte deler av det norske VM-laget i løypenettet, men hun har ikke lov til å trene med dem på grunn av suspensjonen.

– Jeg vet ikke om WADA sine regler sier at hun må gå fem eller ti meter bak? Hun må vel være igjen på hytta eller gå et annet sted enn dem da, spøker Ernst.

Les også: Bjørgen gruet seg til Johaugs høring

– Hun treffer dem sikkert, men hun får ikke være med på deres treninger og samlinger. Det er veldig enkelt og greit, sier han mer alvorlig.

Ernst kan rapportere om at langrennsstjernen er i god form til tross for utestengelsen.

– Jeg har ikke oversikt over testing, men hun er i veldig god form. Hun trener hardere enn noen gang. Hun sier selv at hun er i bra form, sier manageren.

Sett denne? Johaug-saken kan bli TV-serie

– Hun kunne gått skirenn i morgen, avslutter han.