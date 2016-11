Johaug kan rekke OL med to måneder

Påtalenemdas forslag til straff vil gjøre at Therese Johaug (28) kun får knappe to måneder med konkurranse før OL i 2018.

Påtalenemnda i Antidoping Norge vil utestenge Therese Johaug, som testet positivt på det forbudte stoffet clostebol 16. september, fra all idrett i 14 måneder. Det bekreftes i en pressemelding som ble sendt ut i dag.

Nå er det opp til domsutvalget i Norges idrettsforbund å dømme Therese Johaug. En straff på 14 måneder vil gjelde fra 18. oktober i år. Det vil si at hun ikke vil være tilbake før 18. desember i 2017.

Den 9. februar 2018 tennes OL-ilden i sør-koreanske Pyeongchang.

– Hun rekker OL med halvannen måneds klaring. Har det spilt inn i vurderingen deres?

– Nei. Vi har vurdert hva vi mener er en rimelig reaksjon i denne saken isolert sett. Så får det være opp til domsutvalget å vurdere saken videre, sier Arnstein Gjengedal i påtalenemnda i Antidoping Norge.

Kritikk fra Finland

Det er ikke den finske langrennsstjernen Sami Jauhojärvi enig i. Han mener 14 måneders utestengelse for Therese Johaug er for lite, skriver NTB.

– Dette undergraver helt troverdigheten til antidopingarbeidet, sier Sami Jauhojärvi til den finske avisen Ilta Sanomat.

Pekka Vähäsöyrinki, som var finsk landslagssjef da en rekke finske utøvere ble tatt for bruk av EPO på 1990-tallet, går enda lenger i sin kritikk.

– Dette er utrolig svartekunst, der formålet er å prøve å få Johaug klar til 2018-OL, sier han i et stikk til påtalenemnden Antidoping Norge, ifølge NTB.

IKKE BEKYMRET: Svein Tore Samdal, her som personlig trener mor Marit Bjørgen, tror Therese Johaug kommer tilbake i storform. Foto: Mattis Sandblad , VG

Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson sier følgende på spørsmål fra VG om OL-starten i 2018 kan ha spilt inn på innstillingen, enten juridisk eller emosjonelt:

– Juridisk sett skal det ikke ha noe å si. Men det er bare mennesker som sitter på alle sider av bordet her, så det er alltid en mulighet for at det kan ligge i bakhodet, sier han.

Veien tilbake

En utestengelse på 14 måneder vil gi skistjernen knapp tid med konkurranser før avreise til Sør-Korea og OL.

Langrennsekspert og tidligere trener for Marit Bjørgen, Svein Tore Samdal, tror ikke det blir noe problem for Johaug.

– Therese Johaug vet hva hun står for. Hun kommer til å vise hvorfor hun er verdens beste skiløper, sier han.

Han tror den største utfordringen blir å finne treningspartnere som utfordrer henne til å bli bedre.

– Hun har et veldig profesjonelt nettverk rundt seg. Samtidig har hun en bror, og et «guttemiljø» å søke til. Hun utfordrer jo de på mange områder, sier Samdal.



– Hva gjør at Johaug kommer tilbake i verdenstoppen til februar 2018?

– Fordi hun punkt 1: Er veldig motivert, og hun punkt 2: Vet akkurat hva som skal til.