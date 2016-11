Johaug: Forstår ikke straffeutmålingen

Therese Johaug sier hun er glad for å bli trodd på at hun ikke har fått i seg det forbudte stoffet Clostebol med vilje, men hun mener at påtalenemda vil straffe henne vel hardt.

Therese Johaug fikk beskjeden om påtalenemdas påstand om 14 måneder utestengelse mandag kveld.

– Jeg er glad for at påtalenemnda har trodd på det jeg har sagt. Men jeg forstår ikke at det som har skjedd kan gi grunn til 14 måneders utelukkelse. Jeg ser nå fram til at saken skal behandles i domsutvalget og håper at det kan skje så raskt som mulig. I mellomtiden vil jeg forsøke å trene så godt jeg kan mens jeg er suspendert, sier Therese Johaug i en pressemelding fra hennes advokat Christian B. Hjort.

– Vi er veldig fornøyd med henvisningen til hennes historie. Den er bekreftet og tillegger henne veldig liten skyld. Alt er verifisert. Alt stemmer, sier Therese Johaugs manager Jørn Ernst til VG på vegne av Johaug.

Han understreker imidlertid at Johaug synes påstanden om 14 måneder utestengelse «er veldig streng».

- Therese fortsetter som før

– Vi anser at hun har veldig liten skyld og at konsekvensen 14 måneder er strengt. Det betyr at utestengelsen eventuelt vil løpe inn i neste sesong, og alt som skjer før jul (neste år) med tanke på OL. Hvis det altså blir slik. Dette er en påstand, så blir det en runde i domsutvalget, og så får vi se hvordan det ender, sier Jørn Ernst.

På spørsmål om hva Johaug hadde ventet når det gjelder påstand om utestengelse fra påtalenemda, svarer Jørn Ernst at Johaugs utgangspunkt har vært å vente og se hva som hender.

– Hun har egentlig ikke ventet noe. Hun mener hun har ingen skyld. Men reglene og jussen er streng.

– Therese fortsetter som før. Hun trener i henhold til en kort og langsiktig plan. Det er to ganger om dagen, styrke og på ski. Hun trener hardt og prøver så godt hun kan, i denne situasjonen.

Ønsker ikke å kommentere ytterligere

– Vi er forberedt på at det kan bli mye fokus på konsekvensene av det som har skjedd i tiden som kommer, men vi ønsker ikke å kommentere noe mer rundt dette nå. Det aller viktigste for oss er å ta vare på Therese så godt vi kan,