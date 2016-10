At Therese Johaug (28) har testet positivt for et forbudt stoff og tatt for doping slo ned som en bombe i dag. Men for drøye to uker siden bedyret skistjernen hvor forsiktig hun var med hva hun fikk i seg.

Intervjuet med Østlendingen den 27. september er i dag oppsiktsvekkende. Johaug var tilgjengelig for pressen i forbindelse med en treningssamling på Kvitfjell forrige måned.

Astmadebatten i norsk langrenn pågikk fortsatt, og Johaug svarte i utgangspunktet på spørsmål som omhandlet hennes egen astmamedisin-bruk – selv om hun selv ikke har den diagnosen. Østlendingen påpeker i sin sak at Norges Skiforbund skal få sine medisinske rutiner evaluert.

– Jeg tar aldri noe jeg får tilbudt eller kommer over uten å sjekke det først. Enten det er en salve eller en te, uttalte Dalsbygda-jenta Johaug i den forbindelse.

I samme sak blir det poengtert at langrennsløperen har slitt med munnsår, og at hun «har fått flere innspill på salver og kremer som kan være lindrende og forebyggende». «Da er hun ekstra påpasselig», skriver avisen.

– Jeg sjekker både én, to og tre ganger, meldte Johaug i forbindelse med salve- og krembruken.

Testet positivt 11 dager før intervju



16. september – 11 dager før saken sto på trykk – avleverte Johaug dopingprøve etter et høyde- og treningsopphold i Seiser Alm og Livigno. Testen skulle senere viser seg å være positiv for stoffet clostebol. Svaret fikk Johaug forrige uke (5. oktober), og i dag slo nyheten ned som en bombe i langrennsverden.

Johaug hadde brukt kremen trofodermin som inneholdt det forbudte stoffet. Hun fortalte selv på pressekonferansen torsdag at hun fikk kremen levert av sin egen lege Fredrik S. Bendiksen. Grunnen var blødende og smertefulle sår på leppene, som Johaug hadde slitt med hele samlingen i de italienske alpene.

– Jeg har null skyld i denne saken. Det har vært en vanvittig belastning å holde på dette i en uke, sa Johaug tidligere i dag.

– Fredrik er legen min, han er legen til landslaget. Han er ekspert på idrettsmedisin, og har over 30 års erfaring. Jeg hadde full tillit til ham, og hadde overhodet ingen grunn til ikke å stole på det han sa, fortalte hun gråtkvalt videre. 28-åringen mente også at hun hadde tatt sitt ansvar som utøver ved å stole på sin egen lege.

Og på samme pressekonferanse kom det frem at landslagslege Fredrik Bendiksen trekker seg umiddelbart som følge av saken.

– Hun gjorde det eneste rette: hun fikk min forsikring på at det ikke var noe ulovlig med denne salven. Så dette er min personlige feil, forklarte han.

