Johaug fikk støtte fra kjæresten under pressekonferansen: – Han har vært veldig viktig

ULLEVÅL (VG) Nils Jakob Hoff (31) tok nesten ikke blikket fra kjæresten Therese Johaug (28) da hun holdt pressekonferanse om sin positive dopingtest.

– Nils Jakob har vært veldig viktig, sier Johaugs manager Jørn Ernst til VG og gjentar:

– Han har vært veldig, veldig, veldig viktig for Therese.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

Hoff ble verdensmester i roing i 2013, og deltok i OL i Rio de Janeiro i sommer.

I formiddag kom beskjeden om at Therese Johaug hadde testet positivt på stoffet clostebol.

– Vi fikk sjokk. Det har vært forferdelige dager. Therese er helt knust, Det har vært masse følelser. Det er en helt fortvilet situasjon, sier Ernst.



Usminket



Og det var en tydelig preget og fortvilet Johaug som møtte pressen på Ullevaal Stadion. Hun kom i en lysegrå genser. Usminket.

Kjæresten Nils Jakob Hoff kom sammen med henne. Han satt noen få meter fra henne mens hun gråtende fortalte om dagene etter at hun fikk beskjeden fra Antidoping Norge: Hun hadde testet positivt på en test som var blitt tatt hjemme i Oslo, utenfor konkurranse.

Hoff så på kjæresten. Tok seg litt til ansiktet. Satt med foldede hender. Men mest av alt så han direkte på henne og bar henne gjennom pressekonferansen med blikket.

Les også: VG har kjøpt kremen i Italia - merket med dopingadvarsel

– Jeg vil starte med å si at jeg er helt knust, veldig fortvilet og forbannet over å være i denne situasjonen. Den er helt ubeskrivelig. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor j*** jeg har hatt det den siste uken. Men jeg skal fortelle alle om hva som har skjedd, og jeg skal sitte her rakrygget og forklare alt, sa Johaug mens hun gråt.

KJÆRESTEN: Nils Jakob Hoff kom til pressekonferansen sammen med Theres Johaug torsdag. Foto: Terje Bringedal , VG

– Dette er det vi aldri trodde vi skulle få oppleve. Vi har prøvd så godt vi kan å være der for Therese, og der har Nils vært veldig, veldig viktig, sier Ernst.

– Hvor mange har visst om den positive dopingtesten?

– Nesten ingen, svarer Ernst.

Les også: Syklist la opp etter å ha blitt tatt for samme stoff

SJOKK: Jørn Ernst er manageren til Therese Johaug, her på pressetreffet torsdag. Foto: Terje Bringedal , VG

Har snakket med sponsorene



Onsdag tok Therese Johaug turen til alle sine personlige sponsorer for å fortelle hva som er skjedd. Jørn Ernst var med.

– Hun fortalte den samme historien som hun fortalte her i dag. Det var mye følelser, sier Ernst til VG.

Pappa Johaug: – Håper rettferdigheten seirer.

Manageren forteller at alle sponsorene blir med Johaug videre.

Johaug svarte ikke på spørsmål fra pressen i dag. Hun fortalte sin versjon av det som skjedde i Italia under en treningssamling, da hun fikk salven mot en solbrent leppe av landslagslege Fredrik Bendiksen - som inneholdt det forbudte stoffet colstebol, landslagslegen varslet at han nå trekker seg fra sin stilling.

Da Johaug var ferdig med å fortelle sin versjon forsvant hun og kjæresten ut av rommet i Skiforbundets lokaler på Ullevaal.

– Therese er sterk. Hun kommer til å stå i dette, sier Ernst.