Johaug får forhåndsvarsel: – Vi har ikke noe plan A eller B

Manager Jørn Ernst vet ikke når CAS-avgjørelsen rundt Therese Johaugs dopingsak kommer, men får et hint før mediene blir varslet.

Fredag 18. august er fristen til Den internasjonale voldgiftsretten for idrett (CAS) på å offentliggjøre sin avgjørelse om når Johaug kan konkurrere igjen. Johaug-leiren har sikret seg å få info litt før mediene får pressemeldingen om utfallet.

Clostebol Therese Johaug testet i oktober 2016 positivt på clostebol. Ifølge advokat Niels Kiær var konsentrasjonen av clostebol i den positive prøven 13 nanogram per milliliter.



Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil.



Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer.



En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig.



I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin.



23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.



– Vi har fått beskjed om at vi får avgjørelsen litt i forkant. Vi vet ikke når den kommer, men den kommer på mail kanskje noen timer før det offentliggjøres. Det er godt å få litt tid til å forberede seg først, opplyser Ernst tirsdag ettermiddag til VG.

I juni var Johaug til høring i CAS' hovedkvarter i Lausanne i Sveits etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket Domsutvalget i Norges idrettsforbund sin 13 måneders lange utestengelse. FIS mente dommen var for mild.

Johaug: – Forberedt på at OL ryker

– Ikke plan A eller B



For at Johaug skal kunne delta i OL i sørkoreanske Pyeongchang i februar kan ikke CAS-dommen overstige 15 måneder.

– Det er ikke så mye vi får gjort annet enn å vente nå. Vi forholder oss til det som er bestemt til nå, sier Ernst.

– Har dere allerede nå lagt opp ulike løsninger?

– Nei, vi har ikke lagt opp noe plan A eller plan B. Vi forholder oss til avgjørelsen og gjør eventuelt endringer deretter. Vi har fortsatt OL som mål, uten noe alternativer nå. Så får vi ta det som det kommer, svarer Ernst.

Det var i 16. september i fjor at Johaug testet positivt for stoffet clostebol etter bruk av Trofodermin. 13. oktober ble det kjent for offentligheten. Lege Fredrik Bendiksen tok på seg skylden og gikk av i sin stilling i ettertid.

– Det skal bli godt å få lukket denne saken og bare se fremover, sier Ernst.

Trener vanlig i Oslo



– Hvordan ser dagene til Johaug ut denne uken?

– Therese trener som vanlig. Hun er hjemme i Oslo og gjør ting som normalt. Hun har vært det siden høydeoppholdet, svarer manageren.

Han sikter til de tre ukene hun var i amerikanske Colorado med Ingvild Flugstad Østberg blant annet.

CAS er ikke forpliktet til å varsle utøveren først, så dommen kunne i utgangspunktet komme fullstendig uanmeldt i form av en pressemelding sendt ut av CAS på e-post, samt publisert på CAS’ hjemmesider.

– Ifølge regelverket til CAS så må ikke dommen innom alle partene, så alle kan få vite det likt. Det er en mulighet for det. Men vi håper vi får en «heads up» først, sa Mikkel Toft Gimse, advokatfullmektig ved advokatfirmaet Hjort DA, tidligere tirsdag til VG.

– Nå er det ikke annet å gjøre enn å vente, legger Gimse til.