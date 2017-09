Etter tårer, frustrasjon og en endelig fremtidsavklaring har Therese Johaug (29) og hennes team spikret en grovskisse for skistjernens neste syv måneder.

Hun fikk for drøye tre uker siden dommen på 18 måneders utestengelse for å ha testet positivt for et ulovlig stoff i fjor høst. Nå har Johaug til en viss grad slått seg til ro med straffen og sett fremover.

For tøft å bli i Norge



Blant annet har hun bestemt seg for å reise bort fra Norge under OL i PyeongChang. Johaug orker rett og slett ikke å tenke på hva hun føler hun går glipp av.

– I perioder hvor det er mye fokus på OL her hjemme er det godt å slippe å ha det tett innpå seg. Akkurat hvor vi skal vet vi ikke, men at hun kommer til å se det på TV hjemme, er veldig tvilsomt, sier Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass (58), til VG.

Han lanserer USA som en mulig løsning. Johaug var i sommer i Aspen på høydeopphold, blant annet med landslagsløper og venninne Ingvild Flugstad Østberg.

– For å si det sånn; Hun kommer til å prøve å koble vekk når det er OL, for det er tøft å se andre konkurrere der og vite at man egentlig skulle vært der selv, sier Mikkelsplass.

250 færre timer til OL-start



JOHAUG-TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass (høyre) under en intervalltrening med Heidi Weng (midten) og Ingvild Flugstad Østberg (venstre) på Kvitfjell i fjor høst. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Johaug har tatt treningslivet helt med ro den siste uken. Det er nesten en måned siden hun fikk dopingdommen fra CAS (Idrettens voldgiftsrett). Hun må sone i halvannet år. Dommen kom som lyn fra klar himmel, forklarte hun selv under presseseansen i Seiser Alm 22. august. OL ryker og nye planer er nå lagt.

Skistjernen skal ha enkelte samlinger på høsten og forvinteren. Så skal hun i langt større grad få feriere, trene mindre og koble ut med andre ting, som for eksempel jobbing mot sponsorer.

Det går nemlig ikke an å holde koken i 30 måneder uten konkurranser å glede seg til, mener treneren hennes. Johaug må gjøre andre ting for å motivere seg til en ny sesong. Mikkelsplass anslår at hun vil trene 250 timer mindre enn hun hadde tenkt frem til 1. februar nå som det ikke blir OL. Det er et betydelig antall. Johaug har pleid å trene 1000 timer i året.

– Hun har trent ekstremt bra i bortimot 20 måneder. Nå går det enda et år før hun kan konkurrere. Det går ikke an å fortsette med det samme trykket, så intenst og så bra trening over lang tid. Så hun trenger perioder hvor hun trener mindre – både for kropp og sinn, sier Mikkelsplass.

Halverer timeantallet



Frem til 1. februar og OL-start vil Johaug derfor ha enkelte perioder på 10-14 dager hvor hun trener like mye som om hun skulle gått renn til vinteren. Dette vil bestå i høydetrening og trolig en tur til løypene i Seefeld, Østerrike, hvor VM arrangeres i 2019.

Når Johaug ikke er på samling blir det både to og treukersperioder med atskillig mindre trening.

Etter lekene i Sør-Korea vil ting normalisere seg mer og Johaug slutte seg til landslaget.

– Det blir for å holde hjulet i gang. Hun halverer timeantallet de ukene. Men totalt sett vil hun holde et anstendig antall, sier Mikkelsplass – som også vil påpeke at Johaug fortsatt synes treningen er «ekstremt morsomt» og «trives med det».

Frustrasjon



Han har tidligere vært landslagstrener i langrenn og takket ja til jobben som Johaugs personlige trener i desember i fjor. Siden den gangen har han fulgt henne i tykt og tynt sammen med resten av skistjernens støtteapparat.

Han er klar på at eleven «selvfølgelig er frustrert» etter at dommen var endelig, men slår i samme åndedrag fast at hun «har en vanvittig innstilling til idretten sin».

– Det er dager hvor det er frustrasjon og dét er nok dager hun etter hvert kommer til å bruke som vanvittig motivasjon. Men samtidig har hun jo rett til – og kan med god samvittighet – være irritert noen dager, mener Mikkelsplass.

