«Johaug doping»: Over 600.000 Google-treff

Therese Johaugs doping-sak er en drøy uke gammel, men «Johaug doping» gir over 600.000 treff på Google - 200.000 flere enn eldgamle og egentlig mye større «Russland doping».

Lørdag publiserte VG historien «Den norske dopinghistorien: – Belastning for livet» (VG+).

– Therese Johaug kan vinne ti OL-gull, men det er dette hun kommer til å bli husket best for, uttaler Fritz Aanes i saken som handler om norske idrettsstjerner som er havnet i dopingklisteret.

Fritz Aanes (38) måtte for 16 år siden sone 15 måneder utestengelse etter å ha avlagft positiv dopingtest i Sydney-OL, der han tok 4. plass i bryting.

Bakgrunn: Sammenligner Norges dopingsjokk med Finlands VM-skandale

Mye større?



Therese Johaugs positive dopingprøve på det anabole steroidet clostebol ble offentlig kjent for halvannen uke siden. Interessen for saken har vært enorm fra dag én. Det bekrefter et søk i søkemotoren Google på internett.

«Johaug doping» gir søndag formiddag over 600.000 såkalte treff.

Leste du denne? Mister storkontrakt med dopingdom

«Russland doping» gir drøyt 400.000 treff. Angivelig statsstyrt og systematisk doping i russisk toppidrett har i ett år vært en stor sak internasjonalt. Før jul i fjor ble russisk friidrett suspendert fra å delta i internasjonale konkurranser.

«Russia doping» gir rett nok over fem millioner treff, men «Norge doping» gir 530.000 treff, (svenske) «Ryssland doping» 132.00 treff og «Norway doping» 539.000 treff.

Foran OL i Rio i høst ble det diskutert hvor vidt alle russiske sommeridrettsutøvere burde utestenges. Russland ble gjenstand for kollektiv utestengelse fra Paralympics som ble arrangert samme sted noen uker senere. Bakgrunnen var blant annet rapporter om systematisk doping av russiske utøvere under vinter-OL og Paralympics i Sotsji for snart tre år siden.

Da svenske Dagens Nyheter målte oppmerksomheten ved å gjøre et Google-søk på «Johaug doping» i går, lørdag, fikk de 521.00 treff. Et døgn senere er antall treff økt med 100.000.

Svenske Aftonbladets oversikt over deres mest leste saker det siste døgnet, gir samme bilde med hensyn til stor interesse for Johaug-saken, også utenfor Norge. Skipresident Erik Røstes reaksjon på FIS-president Gian-Franco Kaspers «Johaug-forhåndsdømming» topper listen foran to fotballsaker, med en ny Johaug-sak på 4. plass.

4 måneder ikke merkelig



– Vi skulle ønske at lyset rettes mot de som virkelig jukser og derfor vil vi heller se at det ble mer oppmerksomhet rundt det som for eksempel har hendt i Russland, sier Matt Richardson, som er sjef for det svenske idrettsforbundets antidopingbyrå til Dagens Nyheter.

Han sier at han får mange spørsmål om «Johaug-saken». Blant annet om det faktum at den norske langrennsstjernen ikke hadde vært dopingtestet på fire måneder da hun testet positivt 16. september.

Sveriges antidopingssjef mener at den lange perioden uten tester av Johaug ikke er oppsiktsvekkende.

– Man kan ikke bare teste «hur som helst» og det finnes ingen grunn til å mistenke noe her. Jeg går ut fra at Antidoping Norge har fulgt planen, sier Matt Richardson til den svenske avisen.

Bakgrunn: Johaug-saken skal granskes av astma-utvalget

– Ofrer rettssikkerheten



Den norske advokaten Morten Steenstrup er intervjuet i samme sak.

Han forsvarte den norske vektløfteren Stian Grimseth (44) etter at han testet positivt foran Sydney-OL for 16 år siden og den norske rytteren Tony André Hansen etter at hans hest Camiro avla positiv prøve i Beijing-OL 2008.

– Det er et brutalt system der uskyldige blir tatt. Det er et system som er tøffere enn det vi har når vi dømmer kriminelle. Det nåværende systemet er enkelt og effektivt. Men det ofrer noen uskyldige for å kunne ta alle, og dermed ofrer man også rettssikkerheten, sier den norske advokaten - som tror på Therese Johaugs forklaring om årsaken til at hun testet positivt.

Therese Johaug er suspendert to måneder av Antidoping Norges påtalenemd, som er instansen som eventuelt skal anmelde henne til domsutvalget i Norges idrettsforbund for brudd på dopingreglene.

– Saken kommer stadig opp igjen. Alltid er det noen som ikke kjenner til hva som egentlig skjedde. Den er en belastning for livet. Nå er det gått 16 år. Jeg tror jeg vil føle akkurat det samme om det går 30 eller 60 år, sier vektløfteren Stian Grimseth i «Den norske dopinghistorien: – Belastning for livet» (VG+).