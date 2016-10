Johaug bryter tausheten: Gir blaffen i Kowalczyk–stikk

HOLMENKOLLEN (VG) Skistjernen Therese Johaug (28) bedyrer sin uskyld og er klar på at hun bryr seg lite om Justina Kowalczyks stikk mot henne.

– Kowalczyk får mene det hun mener. Jeg vet hva jeg har gjort og hva jeg står for som menneske, sier Johaug til VG.

To uker etter at Therese Johaug-saken smalt ned som en bombe i norsk offentlighet møtte langrennsjenta fra Dalsbygda pressen igjen – for å gi ytterligere forklaringer om doping-saken.

Johaug er midlertidig suspendert etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol tidligere i høst.

Kort tid etter at nyheten ble kjent, la den polske langrenns-dronningen ut eet bilde på Twitter av en Trofodermin-pakke med «trafikkskiltet» DOPING på seg og med teksten:

«Fin pakke, denne salven.»

Da VG møter Johaug ved Holmenkollen Park hotell torsdag ettermiddag har hun sine nærmeste støttespillere rundt seg: Kjæresten Nils Jakob Hoff, advokaten Christian B. Hjort og manager Jørn Ernst.

– Jeg ville ikke på samlingen



Mediene fikk tildelt syv minutter hver med den suspenderte skistjernen, og kjæresten sto med stoppeklokke og passet på tidsskjemaet.

Johaug er åpen på at helsen var dårlig i dagene før hun dro til Livigno, og at hun hadde flere samtaler med davvrende landslagslege Fredrik Bendiksen på telefon.

– Kroppen var i ubalanse. Jeg følte meg ikke bra, og det var kanskje grunnen til at jeg fikk solstikk. Kroppen var sliten. Hodet var slitent, sier Johaug.

Men skistjernen dro til Livigno.

– Jeg ville egentlig ikke på samlingen. I starten dreide det seg om solstikket og en annen tilstand jeg hadde med mageproblemer. Da jeg kom til Livigno ble jeg mer sår på leppa. Den sprakk opp når jeg spiste, den blødde og verket.

– Hva snakket du med Bendiksen om denne fredagen, 2. september?

– Vi ble enige om at jeg skulle ligge langt bak på langturen. Jeg hadde slitt med diaré og hodepine i mange dager, men det var borte da. I lunsjen spurte jeg om krem til leppen, og folk rundt meg ba meg finne noe slik at jeg ikke hadde så vondt. Det er ikke noe rart i dette, og jeg har ikke tenkt noe mer over det, sier hun.

Både Therese Johaug og den avgåtte landslagslegen Fredrik Bendiksen har forklart at Johaug brukte kremen Trofodermin for å få orden på vonde og sprukne lepper.

Bendiksen ga ifølge Norges Skiforbund kremen til Johaug på kvelden 4. september i Livigno og skal ha forsikret om at den ikke er på WADAs forbudsliste.

– Ingen grunn til å «google» salven



Men sårsalven inneholdt det forbudte stoffet clostebol og kan ha utløst det som trolig er tidenes mest omtale dopingskandale i norsk idrett.

I et intervju med Østlendingen med uttalte skistjernene at hun sjekker alt av medikamenter to og tre ganger, og at hun er spesielt opptatt av munnsår.

– Hvordan kan da en utøver som deg få noe fra et apotek i Italia, angivelig med varseltrekant på seg?

– Han gikk på apoteket, han kjøpte kremen, og han gikk god for den. Jeg tenkte at jeg hadde gjort det jeg kunne gjøre. Først brukte jeg den ene kremen, så den andre – og jeg spurte om begge kremene sto på lista. Han svarte «nei». Jeg stolte hundre prosent på det, og jeg har ikke kompetanse til å overgå det han hadde sagt til meg, sier Johaug.

– Burde du ha sjekket salven på Google?



– Jeg hadde ingen grunn til å «google», svarer Johaug.

– Så du varselmerket?



– Jeg vet ikke om varseltrekanten var på esken eller ikke. Det vet jeg ikke. Jeg fikk den, tok den med på rommet og kastet vedlegget. Jeg så heller ikke at det sto Clostebol på tuben, svarer hun.

TABBE-TUBEN: Her er esken med salven Trofodermin som inneholder det forbudte anabole steroidet, Clostebol. Det var denne salven Johaug brukte mot munnsåret. Foto: Fredrik Solstad

12 dager etter at Johaug skal ha startet behandlingen, blir hun dopingtestet hjemme i Oslo, 16. september. I skjemaet som utøverne må fylle ut, oppgir hun at hun har brukt salven Trofodermin.

– Jeg vet at jeg har et ansvar for det jeg har i kroppen min. Det ansvaret tok jeg ved å spørre legen min, som er ekspert på idrettsmedisin, og som jeg har tillit til. Jeg hadde ingen grunn til å tro at den sto på lista, sa Johaug på pressekonferansen for to uker siden.

Kjæresten oppdaget dopingstoffet



– Vidar (landslagssjef Vidar Løfshus) ringte og sa at det var Clostebol jeg var tatt for. Jeg fant frem skjemaet fra dopingkontrollen for å se på medikamentene jeg hadde oppført og kremene jeg hadde brukt. Nils Jakob leste på tuben og så at Clostebol sto der, sier Johaug.

– Hva skjer da?



– Livet mitt ble snudd på hodet i løpet av ett minutt, og man var kommet inn i en vanvittig krevende og vanskelig situasjon som idrettsutøver. Det er det verste jeg har opplevd i min karriere, svarer Johaug.

– Du vet så inderlig hva du står for innerst inne og vet at du ikke har gjort noe galt, også må du ta stilling til det. Det er krevende og vanvittig tungt.



At kremen som skal ha felt verdens beste kvinnelige skiløper har et «varselskilt» på pakningen, har fått enkelte til å tvile på forklaringen til Johaug og Bendiksen.

– Det er en merkelig historie. Jeg lurer på om hun snakker sant, sa denfinske langrennsjenta Aino-Kaisa Saarinen til VG.

– Jeg har fortalt historien som den er



Johaug risiskerer to års utestengelse.

– Jeg har fortalt historien som den er og lar de som etterforsker saken avgjøre. Jeg har vært ærlig. Noe mer kan jeg ikke gjøre. Jeg synes det er rart at folk ikke tror på meg, for jeg har sagt hele sannheten. Jeg blir veldig såret, men jeg har ikke noe annet å si enn det som har blitt sagt – og det er det som er sant, sier skistjernen.

Johaugs advokat Christian B. Hjort har vært krystallklar på at den forbudte salven er årsaken til 28-åringens positive dopingprøve.

– Therese har forklart seg åpent og ærlig om hva som har skjedd. Hennes troverdighet vil bli bekreftet når domsutvalget får presentert alle bevisene i saken, har Hjort uttalt til VG.

Johaug forteller også at hun har fått massiv støtte fra lagvenninnene, støtteapparatet og det norske folk.



– Jeg har fått vanvittig mye positive og rosende ord. Det har holdt meg oppe, sier hun.