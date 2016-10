Johaug ble ikke testet på fire måneder

Therese Johaug (28) hadde ikke gjennomført en dopingtest på 129 dager da hun 16. september ble dopingtatt for stoffet clostebol, skriver Aftenposten. Det taler ikke nødvendigvis i skistjernens favør, mener en idrettsadvokat.

Avisen har tirsdag snakket med Johaug-advokat Christian B. Hjort. Han har fått opplyst av Antidoping Norge (ADN) at Johaug ikke ble testet av hverken ADN selv, Det internasjonale skiforbundet (FIS) eller WADA (Det internasjonale antidopingbyrået) i tidsperioden 10. mai og 16. september i Oslo.

– Test to uker før ville vært bedre



Advokat Hjort legger til at hun likevel har «blitt hyppig testet» ved å vise til 20 avlagte prøver i løpet av ett år. Seks av disse skal ha vært uanmeldte, ifølge advokaten.

Men:

– Det hadde vært bedre om hun hadde en dopingtest to uker før. Da hadde det vært hevet over enhver tvil at dette utslaget har sammenheng med salven, sier idrettsadvokat Sølve Herdal til Aftenposten.

Grunnen til Herdals synspunkt er dette: Det kan nemlig bli vanskeligere for Johaug å bevise at kremen er bakgrunnen for den positive prøven. Aftenposten har lett opp en forskningsartikkel – betegnet som «troverdig» av medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk – som viser at clostebol kan spores i inntil 25 dager ved oral tilførsel og 14 dager ved injisering.

Hadde Johaug for eksempel testet ti eller 20 dager før, ville det vært enklere å sannsynliggjøre at bruken var knyttet til kremen.

Nå viser de nye opplysningene altså at det har vært så mye som 129 dager siden hun ble testet da hun avla den positive prøven.

Johaug og legens forklaring



Therese Johaug og landslagslege Fredrik S. Bendiksen har begge forklart at legen kjøpte og leverte salven trofodermin – som inneholder det forbudte og svakt anabole steroidet clostebol – til langrennsstjernen den 4. september under treningssamlingen i italienske Livigno.

I tillegg fortalte Antidoping Norge, ved medisinsk sjef Per Wiik Johansen, at clostebol-verdiene i Johaugs prøve var lave.

Må overbevise domsutvalget



Hverken Antidoping Norge eller Johaugs advokat ønsker si noe konkret om prøveverdiene. Christian Hjort svarer følgende på hvordan Johaug har tenkt å bevise at 28-åringen ikke har gjort dette med viten og vilje.

– Det skal vi forklare til Antidoping Norge og domsutvalget, sier han.

Idrettsadvokat Herdal mener likevel at mengden som er påvist i Johaugs dopingprøve skyldes salven, gitt at opplysningene fra Antidoping Norge stemmer.

– Og det er ikke opp til Johaug å bevise uskyld før siste prøve. Rettslig sett er hun ren før hun brukte kremen, sier idrettsadvokaten. Han understreker igjen at de lave verdiene er med på å styrke Johaugs sak.