Johaug-avgjørelsen utsatt til tirsdag

SEISER ALM (VG) CAS-dommen rundt Therese Johaugs (29) dopingsak er utsatt til tirsdag.

Det fikk Jørn Ernst, manager for Johaug, beskjed om i en tekstmelding mens han pratet med VG og NTB utenfor hotellet i italienske Seiser Alm.

– Jeg vet ikke hva dette skyldes. Vi har ikke fått noe begrunnelse for dette. Det er litt overraskende, sier Ernst til VG.

– Er du redd dette betyr at dommerne i CAS er uenige?

– Jeg vet ikke, men det er klart at det kan hende, sier Ernst.

Johaug var på treningstur i italienske Seiser Alm mens Ernst fikk informasjonen på melding fra advokat Mikkel Toft Gimse i advokatbyrået Hjort.

– Tror du Johaug blir skuffet over dette?

– Ja, det tror jeg. Vi var innstilt på å få en avklaring på dette nå, svarer Ernst.



Andre utsettelse



Det er andre gang CAS utsetter dommen til Johaug.

– Det kan være hva som helst, så det er egentlig umulig å uttale seg om det, sier jurist Robin Mckenzie-Robinson, som har spesialisert seg på CAS, til VG.

Morten Steenstrup var forsvarer i CAS i vektløfter Stian Grimseths og hesten Camiros dopingsaker. Han er enig med McKenzie-Robinson i at torsdagens beskjed er umulig å tolke.



– Det kan innebære at dette er en sak med veldig stor interesse, og at det dermed vil jobbe med formuleringene slik at dommen blir faglig god, sier Steenstrup, som lister opp tre mulige grunner for utsettelse:



– De kan være helt enige om innhold, men de vil jobbe med formuleringen. De kan være uenige. Også kan det være noe ufortsett som har skjedd, som gjør det vanskelig å holde fristen, sier Steenstrup.

Familien på plass



Han prøver å berolige Johaug.

– Det er ingen grunn til større bekymring for henne, men heller ikke det motsatte. Men selvfølgelig er det forferdelig vondt å gå og vente på dette for henne.

CAS-beskjeden kommer samme dag som Therese Johaugs mor Gro og far Thorvall kom til den italienske byen som ligger i høyden, nesten 2000 meter over havet. Johaug er i Syd-Tyrol for å trene med broren Karsten.



Det var i 16. september i fjor at Johaug testet positivt for stoffet clostebol etter bruk av Trofodermin - en krem langrennsløperen brukte til såre lepper.

13. oktober ble det kjent for offentligheten. Lege Fredrik Bendiksen tok på seg skylden og gikk av i sin stilling i ettertid.

OL i fare



En avgjørelse var ventet torsdag eller fredag, men nå er det altså klart at langrennstjernen må vente ytterligere noen dager.

Etter høringen på Ullevaal Stadion i januar, ble Therese Johaug dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget til Norges Idrettsforbund.

Avgjørelsen ble anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS), og dermed måtte Johaug møte i idrettens voldgiftsrett, CAS, i starten av juni i år.

Teamet rundt Johaug har tidligere uttalt at treningsplanen er lagt opp mot OL-deltakelse i februar 2018. Skal Johaug rekke det, må straffen i CAS være 15 måneder eller mindre.