SJUSJØEN (VG) Idet verdenscupsirkuset inntok Lillehammer i går, trente Therese Johaug (28) sammen med lillebror Karstein bare to mil unna.

VG traff henne på Sjusjøen i går. Der gjennomførte hun en to timer lang intervalløkt.

– Jeg synes det virker som hun takler dette som en moden og reflektert voksen person, som skjønner at dette er utenfor hennes makt. Og at hun har bestemt seg for å gjøre det beste ut av situasjonen. Det løser hun på en forbilledlig måte, sier langrennsløper Petter Soleng Skinstad.

Han bor på Lillehammer, men har også hytte på Sjusjøen like ved. De siste ukene har han gått to-tre turer med Johaug. De to kjenner hverandre fra juniorlandslaget og samlinger i Mellom-Europa.

Trenger noen å sparre med

– Jeg må si jeg er imponert over hvor positiv, tøff og flink Therese har vært, sier Skinstad – som er sønn til tidligere landslagssjef Åge Skinstad.

Johaug ankom løypene på Sjusjøen i en fasjonabel Jaguar SUV rundt klokken 09.30 i går. VGs fotograf tok kontakt etter treningsøkten. Johaug ga høflig uttrykk for at hun ikke ønsket å bidra til denne saken i form av et intervju.

Etterpå var hun – og broren Karstein - en av mange titalls løpere som trente i området. Johaug gjorde ingenting for å gjemme seg bort. 28-åringen, som i midten av september testet positivt på det forbudte stoffet clostebol, holder likevel en lav profil denne helgen.

– Therese kommer ikke til å reise til Lillehammer under verdenscuprennene, bekrefter manager Jørn Ernst.

Etter at påtalenemnda i Antidoping Norge la ned påstand om 14 måneders utestengelse for Therese Johaug, har manageren hennes nå intensivert arbeidet med å få på plass et treningsregime for de neste månedene.

OL i februar 2018 er et naturlig mål når årets sesong etter alle solemerker går i vasken.

– Vi skal få et opplegg som dekker behovene hennes. Det handler om å ha noen å sparre med på trening. Ikke noe enormt opplegg, men det er viktig å ha et miljø som er hun er knyttet til, og som kan bidra til en optimal treningshverdag.

– Hun trener mye med bror Karstein. Kan han dekke et slikt behov?

– Han har iallfall dekket det frem til nå, sier Ernst.

Svenske savner Johaug

VG vet også at Johaug har vært i kontakt med treningssentre som Magnat og Sats sentralt i Oslo.

Den populære utøveren – med nær 40 millioner kroner i formue - eier en leilighet på Oslos beste vestkant, men har siden midten av november brukt mye tid på en innleid hytte en snau halvtime unna Lillehammer. Planen er, så vidt VG forstår, å ha stedet som base frem mot jul.

Hele verdenscupeliten befinner seg nå på Lillehammer. Justyna Kowalczyk ankom tidlig onsdag, og i går ettermiddag møtte de svenske utøverne media i OL-byen fra 1994.

Anna Haag synes det er fryktelig vanskelig å snakke med de norske løperne om Therese Johaug.

– Jeg hadde kontakt med Therese i begynnelsen, og jeg har snakket litt med Marit (Bjørgen). Samtidig føler jeg det ikke er rett å snakke med dem om Therese før konkurranser, det er så tøft for dem – og det merker jeg, sier Haag ifølge Aftonbladet.

Hun merker godt at Johaug ikke er en del av verdenscupsirkuset nå.

– Hun er ikke i matsalen. Hun er den løperen fra Norge som jeg spontant kan gå og prate med. Det slo meg i Kuusamo og det slo meg enda mer her. Jeg ser en venn som har havnet i en langrennsløpers absolutt verste mareritt, sier Haag.