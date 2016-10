Idrettsadvokat: Johaug kan få lavere straff

Therese Johaug (28) sier hun informerte landslagstrener om at hun hadde fått krem av legen.

Therese Johaug sier til VG at hun fortalte om sin sårkrem til landslagstrener Sjur Ole Svarstad mens de var i Livigno. Det kan gi lavere straff, mener idrettsadvokaten Gunnar Martin Kjenner.

Tidligere har Johaug fortalt om at hun fikk to kremer av daværende landslagslege Fredrik Bendiksen. Hun skal først ha fått salven Keratoplastica, før hun senere fikk kremen Trofodermin som inneholder clostebol, stoffet som Johaug har testet positivt på. Nå opplyser hun at også Svarstad ble orientert om medisinene hun hadde fått.

Etter at Johaug i går på ny fortalte om problemene med leppene og at hun fikk krem fra legen, stilte VG følgende spørsmål under gårsdagens intervju:

– Fortalte du det til treneren din at du har tatt et nytt medikament?

Johaug: – Jeg sa til Sjur Ole at jeg hadde fått krem av Fredrik, ja.

– For det sier vel utøverkontrakten din også noe om at du skal.

Johaug: – Ja.

– Styrker hennes sak

Når VG spør idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner om dette kan få betydning for Johaug, svarer han:

– Ja, det kan det. Jeg tror neppe det har betydning for om hun blir frifunnet, men det kan bety noe for straffeutmålingen.

KAN GI LAVERE STRAFF: Dersom landslagsapparatet kjente til kremen til Johaug, kan det gi skistjernen lavere straff, vurderer advokat Gunnar Martin Kjenner. FOTO: HELGE MIKALSEN/VG

– Spørsmålet er hennes aktsomhet, hvor mye hun er å bebreide. Jeg mener som jeg har sagt hele tiden, at det står i landslagsavtalen at hun har plikt til å bruke Skiforbundets lege. Det er et tungtveiende argument. Her har vi også å gjøre med en veldig erfaren og anerkjent lege. Det er i tillegg stor forskjell mellom dem aldersmessig, og hun hadde sikkert 100 prosent tillit til legen.

– Nå viser det seg at Therese Johaug har rapportert til landslagstrener. Det er et argument som styrker hennes sak. Hun har gjort det hun bør gjøre – bortsett fra å lese på eske og tube, mener Gunnar Martin Kjenner.

– Hvordan vil dette vurderes?

– Det blir en vektskål. Hvor mye er hun å bebreide opp mot alle andre argumenter. Men det at hun fortalte landslagstrener er et moment som vil ha betydning.

Advokat Kjenner antyder at dette også kan få en viss betydning i en eventuell erstatningssak fra Johaug.

SIER HUN GA BESKJED OM KREM-BRUK: Therese Johaug sier at hun sa fra til landslagsapparatet om at hun hadde fått ny krem fra landslagslege Fredrik Bendiksen. Bak til venstre sitter Johaugs advokat, Christian B. Hjort. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Kjente ikke til salven



– Kan det også være aktuelt at det reises sak mot Svarstad?

– Det er mange trenere som har gitt råd om å gi bestemte midler, uten at det er reist sak mot dem. Jeg husker fra Fritz Aanes-saken at han tok et forurenset kosttilskudd som han hadde fått anbefalt fra treneren sin. Men det er 15 år siden, og reglene kan være noe annerledes i dag, sier Kjenner.

Bryteren Fritz Aanes ble i 2001 utestengt i et halvt år etter å ha fått seg det forbudte stoffet nandrolon, via kosttilskuddet.

Andre som har testet positivt for «Johaug-dopet» har fått lange straffer.

Landslagstrener Roar Hjelmeset hadde reist hjem fra Livigno da munnsåret var tema. Han har opplyst at han ikke kjente til salvene som ble kjøpt og brukt.

Vil ikke uttale seg



Hans assistent Sjur Ole Svarstad var derimot fortsatt i Livigno. Han har til nå ikke ønsket å kommentere saken, og svarer slik gjennom langrennslandslagets medieansvarlige Gro Eide om den nye utviklingen i saken:

– Vi forstår at media har mange spørsmål til denne saken, men fastholder det grunnleggende prinsippet vi har kommunisert, at vi ikke uttaler oss om detaljer i saken før den er ferdigbehandlet hos Antidoping Norge.

VG har også sendt spørsmål rundt dette til Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort. Heller ikke han har kommet tilbake til VG med kommentar.

Også Antidoping Norge har fått spørsmål på e-post rundt opplysningen om at Svarstad skal ha blitt informert om Johaugs krembruk i Livigno. Heller ikke de responderte på spørsmålene i går.