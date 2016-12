Her er teamet som skal hjelpe Johaug mens hun er suspendert

Therese Johaug (28) får god hjelp av profilerte langrennsmennesker mens hun er utestengt.

Det var NRK som fortalte nyheten om hvilke personer som skal hjelpe Johaug tilbake til toppen av langrennspallen.

Her er teamet hennes:

Snorre Haugland, skismører, som har jobbet tett med Johaug i flere år.

Ola Sand, lege, som har jobbet i norsk idrett i en årrekke.

Britt Tajet Foxell, psykolog, som er tilknyttet Olympiatoppen og The Royal Ballett i London.

Takknemlig Johaug

28-åringen er fornøyd med personene hun skal ha rundt seg mens hun er utestengt.

– Jeg føler jeg har fått på plass det beste støtteapparatet jeg kunne ha fått i den situasjonen jeg har kommet i. Jeg er utrolig takknemlig for at Pål Gunnar hjelper meg som trener, sier Therese Johaug til statskanalen.

– Jeg føler at jeg har vanvittig dyktige og profesjonelle folk med meg, og at vi sammen skal klare å komme oss gjennom den tiden her, legger hun til.

Johaugs manager Jørn Ernst er klar på det er kostbart prosjekt de har satt i gang.

– Det blir nok litt dyrt. Vi har ikke sett så mye på dette, men vi er villig til å investere det som skal til for at dette skal bli så bra som mulig, sier Ernst.