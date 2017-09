Her er Bjørgen på sponsoroppdrag med utestengte Johaug

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner tror ikke en mindre populær utøver ville kunne stilt på sponsoroppdrag under dopingutestengelsen på samme måte som Therese Johaug.

Tirsdag holdt Marit Bjørgen og Therese Johaug den røde snoren, da Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen klippet og åpnet Askos nye kjølelager, skriver Moss Avis.

Asko har sponset begge utøverne i snart ti år, og har som de fleste av Johaugs private sponsorer ikke droppet henne etter dopingutestengelsen.

Idrettsjurist reagerer

Idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner sier til VG at Johaug, Asko og Bjørgen har alt på det tørre rent juridisk.

– Spørsmålet er hvor lurt det er, men det er et annet spørsmål igjen. Juridisk er det ingen hindringer, sier han.

– Tror du en mindre populær utøver hadde blitt behandlet på samme vis?

IDRETTSADVOKAT: Gunnar Martin Kjenner. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Nei, det hadde nok ikke skjedd. Det er popularitet og appell som selger. For meg er det opplagt at en mindre populær utøver ikke hadde blitt behandlet på samme vis, svarer Kjenner, som legger til at han ikke er noen markedsmann.

– Hadde du trodd på det hvis noen hadde sagt at en utøver tatt for et anabolt steroid fortsatt var inne i sponsorvarmen mens vedkommende var utestengt for 10 år siden?

– Nei, jeg hadde nok ikke det. Men nå var jeg tungt involvert i Tysse-saken, så jeg har lært at man ikke skal ta alt for gitt det som kommer ut av WADA, sier Kjenner.

Overfor TV 2 gir idrettsjurist Robin Mackenzie-Robinson uttrykk for det samme.

– Jeg registrerer at det er stor interesse blant flere norske næringslivsaktører å sponse en utøver som soner en dopingdom for å ha testet positivt for et anabolt steroid. Hadde du fortalt meg for fem år siden at en norsk toppidrettsutøver som var dømt for doping skulle oppleve sponsorsituasjonen som positiv, hadde jeg ikke trodd på deg, sier Robin Mackenzie-Robinson til TV 2 Sporten, og legger til:

– Her har man som sponsor åpenbart gjort et valg – at det er uproblematisk å bli assosiert med en dopingdømt utøver. Vi får satse på at fremtidige dopingdømte norske utøvere som er mindre populære vil oppleve den samme støtten fra sponsorer – jeg har imidlertid mine tvil.

Skiforbundet: - Helt uproblematisk

For Norges Skiforbund (NSF) er det helt uproblematisk at landslagsutøverne omgås Johaug slik, så lenge det ikke skjer i forbundets regi.

– Det er alltid noen som vil mene og synes ting, men dette er langt innenfor reglementet, og for oss er det helt uproblematisk, sier administrativ leder for langrenn i NSF, Espen Bjervig.

Han understreker at utestengte Johaug ikke kan delta i trening, konkurranser eller markedsarbeid gjennom forbundet, men at det er helt opp til henne, og landslagsutøverne, hva hun gjør privat.

– Therese er ikke med på noe av markedsarbeidet skiforbundet gjør, men om de har en felles sponsor og Marit stiller på oppdrag med henne for Asko, er det for oss helt uproblematisk, sier han til VG.

Vil hjelpe Johaug

For styreleder i Asko, Torbjørn Johannson, var det aldri aktuelt å droppe Johaug, hverken da dopingsaken smalt i fjor høst, da hun ble utestengt i 13 måneder av Domdsutvalget i Norges Idrettsforbund eller da Idrettens voldgiftsrett (CAS) forlenget utestengelsen til 18 måneder.

– Vi har samarbeidet med Marit og Therese i nesten ti år. Det som har skjedd med Therese er synd og beklagelig, men vi gjør bare mer for å støtte en utøver som ligger nede, sier han til VG.

Om Johaug beviselig hadde dopet seg med viten og vilje, ville det hele forholdt seg annerledes for Asko-sjefen, som sier han ikke greier å være med på konklusjonen i dommen.

Han er ikke redd for at Bjørgen skal få kritikk for å stille opp slik med en dopingtatt utøver.

– Hvis noen reagerer, har både vi og Marit ryggrad til å ta den kritikken, sier Johannson.