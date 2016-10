Her er «alle» Johaug-svarene

HOLMENKOLLEN (VG) Med ro-kjæresten Nils Jakob Hoff som tidtager fikk seks medier syv minutter hver da Therese Johaug (28) brøt tausheten i går. VG har samlet de viktigste svarene.

Som på pressekonferansen da dopingnyheten ble presentert for 15 dager siden, svarte en sørgmodig Johaug seg gjennom spørsmål i intervjuene med NTB, NRK, TV 2, Dagbladet, Aftenposten og VG.

– Du får livet ditt snudd på hodet på ett minutt. Den verste situasjonen du kan komme i som toppidrettsutøver, sier suspenderte langrennsstjernen til VG om hvordan hun opplevde å få beskjeden om den positive dopingtesten fra 16. september.

Kjæresten Nils Jakob Hoff var til stede under hele medieseansen på Holmenkollen Park hotell torsdag ettermiddag. Det var også han som leste på pakningen at salven Trofodermin inneholdt det forbudte, anabole steroidet clostebol etter at Johaug ble gjort oppmerksom på testsvaret.

– Han har vært den viktigste personen i den vanskelige tiden her. Han har vært helt enestående. Jeg hadde ikke klart det uten ham, sier Johaug, som under redegjør for det de forskjellige mediene ønsket svar på i går.

OM STØTTEN FRA DET NORSKE FOLK:

Til TV 2: Det eneste jeg vet, er at jeg har fått ufattelig mye kjærlighet fra det norske folk. Når jeg er ute og trener. På butikken. De kommer bort til meg og sier at vi støtter deg. Du er en ener. Vi tror på deg. Det er kanskje det norske folket som har fått meg til å stå gjennom denne prosessen her.

OM HUN HAR VURDERT Å GI SEG:

Til NRK: For å være helt ærlig så har dagene vært veldig opp og ned, og jeg har hatt dager der jeg har sagt at «Nå orker jeg ikke mer». Men så er det noe med at innerst inne i hjertet mitt, er det det her jeg brenner for. Og jeg vil tilbake.

OM AT HENNES VERSJON ER SANN:

Til NRK: Ja. Jeg har vært så ærlig i den saken her. Jeg har sagt hele sannheten og det er ikke noe annet å si.

I HVILKEN GRAD HUN FØLER SKYLD:

Til VG: Jeg føler jeg gjorde det jeg skulle gjøre. Jeg spurte Fredrik om det var noe han kunne behandle leppen min med. Det var han som gikk på apoteket, det var han som kjøpte kremen, det var han som sa at denne kremen ikke sto på dopinglisten.

OM HVORFOR HUN IKKE SJEKKET NØYERE:

Til VG: Jeg tenker jeg gjorde det jeg skulle gjøre. Jeg gikk til Fredrik, han sa han skulle finne en krem. Han kom tilbake med den ene kremen, så den andre kremen. Hvor jeg begge ganger spurte ham «Står denne kremen på dopinglisten?». Han sa nei. Jeg stolte 100 prosent på det. Jeg har ikke kompetanse til å overgå det legen min sier til meg. Jeg stolte på ham.

OM PAKKEN VAR VARSELMERKET MED «DOPING»:

Til VG: Om varseltrekanten var på esken eller ikke, det vet jeg ikke. Jeg fikk pakken av Fredrik, tok den med på rommet og kastet pakningsvedlegget og esken i søpla.

OM HVORFOR LEGEN KOM TORSDAG OG KREMEN IKKE BLE KJØPT FØR LØRDAG:

Til Aftenposten: Jeg tenker ikke noe over det. Jeg spurte han (lege Bendiksen) om han hadde noe, og han skulle se etter om han fant noe. Jeg fikk den første kremen dagen etterpå og jeg tenkte ikke over at det var noe unormalt.

OM HVORFOR HUN AKSEPTERTE Å MÅTTE VENTE ET DØGN PÅ KREMEN:

Til TV 2: Fredrik kom ned sent torsdagskvelden den første (september). På fredagen tok vi en prat før frokost og vi ble da enig om at siden jeg ikke hadde hatt mer diaré at jeg skulle legge meg litt bak på langturen. Til lunsj gikk jeg til Fredrik med leppen og lurte på om han hadde noe krem. Han svarte han skulle se. På lørdagen fikk jeg den første kremen. Den virket ikke. Søndagskveld fikk jeg den andre.

OM PÅSTANDENE OM AT HUN SELV KJØPTE KREMEN:

Til VG: Det synes jeg er veldig rart. Fordi jeg har sagt hele sannheten. Og jeg blir jo veldig såret. Men jeg har ikke annet å si enn det som er sagt. Det er min historie. Det er det som er sant.

OM PROBLEMENE FØR LIVIGNO-SAMLINGEN:

Til VG: Kroppen var i ubalanse. Jeg følte meg ikke bra, og det var kanskje grunnen til at jeg fikk solstikk. Kroppen var sliten. Hodet var slitent. Jeg ville egentlig ikke på samlingen. I starten dreide det seg om solstikket og en annen tilstand jeg hadde med mageproblemer. Da jeg kom til Livigno ble jeg mer sår på leppen. Den sprakk opp når jeg spiste, den blødde og verket.

OM FIS-PRESIDENTENS ANTYDNINGER OM STRENG STRAFF:

Til NTB: Jeg må bare forholde meg til det domsutvalget bestemmer seg for. Jeg har ikke noe annet å si.

OM AT SESONGEN KAN RYKE:

Til NRK: Det kan den gjøre. Det vet jeg ikke. Jeg må bare forholde meg til det jeg får beskjed om å gjøre. Og jeg håper som sagt at jeg kan komme tilbake så fort som mulig. Men jeg er realist, og jeg ser at denne prosessen kan ta tid.

OM «STIKKET» FRA JUSTYNA KOWALCZYK:

Til VG: Kowalczyk får mene det hun mener. Jeg vet hva jeg har gjort og hva jeg står for som menneske.

