Fischer-sjef: – Ikke avgjort om Johaug får beholde skiparken sin

HOCHFILZEN (VG) Først på et senere tidspunkt vil utstyrsleverandøren Fischer avgjøre om Therese Johaug får beholde skiparken sin og eventuelt teste nye ski.

– Det er noe vi vil avgjøre på et senere tidspunkt, sier markeds- og presseansvarlig for nordiske grener i Fischer, Tanja Winterhalder, til VG.

– Hva gjør dere vanligvis når slike saker oppstår?

– Det er en offisiell kontrakt som vi har med alle våre utøvere. I denne ligger det en antidoping-klausul og når en offisiell straff blir gjeldende fra Wada så blir kontrakten umiddelbart kansellert.

– Får hun teste nye ski mens hun er suspendert?

– Det er som jeg sa. Når det gjelder framtiden har vi ikke tatt noen avgjørelse.

Hvorvidt det er aktuelt med et samarbeid med Johaug når suspensjonen er over, svarer Winterhalder:

– Vi kan ha forhandlinger. Det er som ellers, hvis du har sonet din straff, så står du fritt til å forhandle igjen. Vi får se hva som skjer.

Taus om bonuser



– Hva med bonuser fra Fischer?

– Bonuser er en del av kontrakten og kontraktdetaljer vil jeg ikke snakke om.

– Hvor lang var kontrakten med Johaug i utgangspunktet?

– Den startet to år tidligere og gjaldt for to år.

– Så det betyr at dere egentlig skulle reforhandle avtalen med Johaug?

– Jeg tror dette er nok, sier Winterhalder og avslutter intervjuet.

Bare noen timer etter at Fischers kontraktsnyhet rundt Therese Johaug sprakk, stilte markeds- og presseansvarlig for Fischer i Norden, Tanja Winterhalder, opp på en pressekonferanse i østerrikske Hochfilzen.

Utøvere med Fischer som leverandør satt på podiet, blant dem gårsdagens VM-sølvvinner Johannes Thingnes Bø. Men for Fischer-sjef Winterhalder var det andre ting en skiskyting som havnet i fokus.

Etter endt pressekonferanse var det Therese Johaug og den avsluttede kontrakten «alle» ville snakke om.

Nyheten om Johaug sprakk ved 11-tiden mandag formiddag. I en pressemelding varslet Fischer om at millionkontrakten de har med den norske langrennsstjernen, kanselleres.

– Kontraktsbrudd får konsekvenser



Leverandøren har valgt å benytte seg av en antidoping-klausul i kontrakten. Så snart dommen mot Johaug er ferdig sonet, kan det være aktuelt å gjenoppta samarbeidet.

Johannes Thingnes Bø vil helst ikke si så mye om avgjørelsen til sin utstyrsleverandør.

– Det står i min kontrakt også at hvis man blir tatt for doping, så mister man kontrakten. Utover det har jeg ikke så mye mer å si.

– I en kontrakt så er det visse ting man må forholde seg til. Et kontraktsbrudd får konsekvenser. I dette tilfellet er det dopingspørsmålet, og der står Fischer på sitt. De kjemper for en ren idrett, og det må de også for å beholde sitt gode rykte, sier Thingnes Bø.



Han tror Johaug etter hvert vil fortsette sitt samarbeid med det østerrikske firmaet.

– Jeg tror Therese kommer til å gå på Fischer resten av sin karriere.