Fischer bryter millionkontrakt med Therese Johaug

Utstyrsgiganten Fischer har bestemt seg for å si opp kontrakten med Therese Johaug (28).

Utstyrsleverandøren har valgt å benytte seg av antidoping-klausulen i kontrakten. Det bekrefter utstyrsleverandøren overfor TV 2.

«Alle våre kontrakter inkluderer en antidoping-klausul. I tilfellet Therese Johaug slår nå antidoping-klausulen inn etter WADAs avgjørelse, som leder til kanselleringen av kontrakten», skriver Fischer i en mail ifølge TV 2.

«Avtalen kanselleres nå. Fremtiden er ikke avklart», skriver Fischer.

VG i oktober: Johaug mister storkontrakt med dopingdom

De åpner for å ta opp igjen samarbeidet med Johaug etter at den 13 måneder lange dopingdommen er sonet ferdig:

«Once a doping ban expires, the punishment has been served, as in civil life. On the whole, the parties can then negotiate to work together again.»

Jørn Ernst, Johaugs manager, har ikke besvart VGs henvendelse.

VG omtalte i oktober i fjor at Fischer-kontrakten inneholdt en klausul som omhandlet doping.

– Hvis en utøver som er under kontrakt med oss blir dømt, så avsluttes avtalen umiddelbart, sa racingsjef Gerhard Urain i den kjente østerrikske skifabrikken den gangen.

Les også: Kalla: – Jeg lider med Therese

Han ville på det tidspunktet ikke snakke om hva Johaug eventuelt går glipp av økonomisk nå som det ti år lange samarbeidet ryker. Han påpekte at lønn og bonuser er konfidensielt, men etter hva VG forstår, dreiet det seg om mange millioner i året.

Det er ikke første gang en sponsor trekker seg som følge av en norsk dopingsak. Aleris Helse valgte i oktober å trekke seg fra samarbeidet med Norges Skiforbund som følge av domfellelsen mot Martin Johnsrud Sundby.

Saken oppdateres!