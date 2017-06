FIS vil utestenge Johaug fra OL

LAUSANNE/OSLO (VG) Ifølge Johaugs advokat Christian B. Hjort ønsker FIS å utestenge Therese Johaug i 16 til 20 måneder. Det betyr i så fall at OL ryker for langrennsstjernen.

– Det gikk i hovedsak slik vi forventet at det ville gå. De antydet et sted mellom 16 og 20 måneder. Jeg mener at det ikke er grunnlag for det, sa Hjort til VG.

Om Det internasjonale skiforbundet (FIS) får viljen sin, mister dermed Johaug OL, som går i Pyeongchang fra 9. til 24. februar.

– OL ligger som et bakteppe i denne saken, i hvilken grad spiller det inn som et moment i straffeutmålingen tror du?

– Jeg tror at det er noe panelet vil se hen til.



– Og hva baserer du det på?

– Jeg baserer det på at det er CAS-praksis for at man tar hensyn til hvilke konkrete konsekvenser lengden av en utestengelse kan ha.

Therese Johaug bekreftet overfor VG at hun fortsetter i skisporet uansett utfall i CAS.

– Er det en selvfølgelighet at du fortsetter karrieren hvis OL skulle ryke?

– Ja, det er det. Som jeg har sagt hele tiden føler jeg ikke at jeg har gjort noe galt i denne saken. Jeg skal vise meg selv og andre at denne saken ikke skal knekke meg. Jeg vil stå øverst og har en drøm om å stå øverst igjen på pallen.



LETTET: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter ankesaken i den internasjonale voldgiftsretten for idrett; CAS, i sveitsiske Lausanne. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG