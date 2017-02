Ekspert om Johaugs sponsorbrudd: – Et klart minus

Langrennsekspert Torgeir Bjørn mener Fischer-bruddet er en stor ulempe for Therese Johaug (28). Ikke alle er like kategoriske.

– Hvis ikke hun får utviklet nye par ski i løpet av den perioden, så vil det være et klart minus for hennes del. Hvis det praktisk blir sånn at hun ikke får nye ski som hun kan teste, så vil det være nesten like ille som ikke å få trene med landslagsjentene, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Mandag bekreftet utstyrsgiganten Fischer at de har benyttet seg av en antidoping-klausul og brutt millonkontrakten med Johaug. Johaugs manager Jørn Ernst sier til VG at den brutte avtalen ikke bare vil få økonomiske konsekvenser, og at «det handler også om den oppfølgingen vi får fra Fischer».

– Den blir satt på vent. Samtidig er vi i en periode der Therese ikke skal konkurrere, og vi har satt sammen et team med egen smører, så vi får tatt vare på skiparken hennes på den måten, sier Ernst.

– Helt avhengig av topp utstyr

Torgeir Bjørn tolker Ernsts uttalelser som at Johaug ikke vil få tilgang til nye Fischer-ski under utestengelsen. Han mener det er en stor ulempe for Johaug i forberedelsene til OL i Pyeongchang neste år, ettersom hun ikke får den samme tilpasningen og oppfølgingen fra en samarbeidende utstyrsleverandør.

– Skiene er det viktigste utstyret for en skiløper. Bare kroppen er viktigere enn skiene. Det stadig å utvikle og oppgradere skiparken sin er ekstremt viktig. Da bør løperen selv være med på å teste ut ski som passer sin måte å gå på, sier Bjørn.

Bjørn mener at de økonomiske konsekvensene av avtalebruddet «ikke er et viktig moment her», til tross for at det skal være snakk om en avtale verdt flere millioner i året. De sportslige ulempene er et langt større problem, mener eksperten.

– Hvis hun skal ta gull, så er hun helt avhengig av topp utstyr, og skiene er det viktigste. Det er mye viktigere enn sko, bindinger, staver og klær, sier han.

Rønning: – Viktig å ha kontroll

Eldar Rønning (34), som vant fire stafettgull i VM samt individuell sølv og bronse før han la opp i mai i fjor, kjenner godt til hvordan det er å samarbeide med utstyrsleverandører. Selv hadde han kontrakt med franske Rossignol.

– Det er veldig viktig å ha kontroll på skiparken, og å ha et godt samarbeid. Veldig viktig, sier Rønning til VG.

Han forklarer hvordan et slikt samarbeid vanligvis foregår:

– Du får tilsendt ski, som du tester og gir tilbakemeldinger til leverandøren om hva du ønsker og hva du har testet. Så får du nye ski igjen. Det er kontinuerlig evaluering og jobbing for å finne det beste for hver enkeltløper.

Til tross for at han mener samarbeidet med leverandøren er svært viktig, tror ikke Rønning at Fischer-bruddet vil ha store konsekvenser for Johaugs konkurransedyktighet i neste års OL.

– Jeg tror ikke det har så mye å si. Therese har veldig gode ski fra før, så hun kunne sikkert konkurrert med de samme neste år. Det vil jo påvirke litt, men Johaug er en del av det norske apparatet, som har verdens beste støtteteam. Så i det store og det hele tror jeg ikke det er så avgjørende, sier Rønning.

34-åringen forteller at han selv gikk mye på gamle ski, fordi de ofte var bedre enn de nye parene man fikk likevel. Ofte har du med deg det samme referanseparet i fem til syv år, sier han. Derfor er det grenser for hvor stor effekt det kan ha å være uten samarbeid med Fischer frem til den 18. november, når utestengelsen offisielt er over.

– Skiene er det absolutt viktigste verktøyet en skiløper har, så samarbeidet med leverandøren er viktig. Men det viktigste er å ha et godt serviceapparat rundt seg, med folk som kan behandle skiene og finne ut hva som er best. Man vil jo gjerne ha inn gode ski, men det viktigste er de som prepper. Så dette tror jeg går helt fint, sier han.

Skinstad: – Helt udramatisk

Petter Skinstad, NRKs langløpsekspert, tror Fischer-bruddet nærmest ikke har noe som helst å si for Johaug rent sportslig.

– Jeg tror ikke dette får sportslige konsekvenser overhodet. Dette ser jeg på som helt udramatisk, sier Skinstad.

Han påpeker at Johaug vil gå glipp av en mulighet til å teste nye ski på Sognefjellet til sommeren.

– Men det er vel omtrent det. Den andre testingen vil foregå i forbindelse med sesongstart og tidligsnø. Så jeg er veldig glad for at det ikke får så alvorlige følger, sier Skinstad.

Etter uttalelsene til Fischer-sjef Tanja Winterhalder, som sier at det ikke er avgjort om Johaug får beholde skiparken eller teste nye ski, utdyper Skinstad:

– Jeg tror Fischer nå ønske å opptre ryddigst mulig utad, og dermed følger kontrakten de har med Therese. Utover det tror jeg ikke dette er annet enn spill for galleriet, og at Therese har en ny Fischer-kontrakt det sekundet hun er ferdigsonet. Det er også i Fischers interesse at hun presterer i fremtiden, så jeg tror tilgangen på ski vil bli god også i fremtiden. Derfor tror jeg dette er langt mindre dramatisk enn det fremstår.

