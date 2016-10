Dopingsjokket Norge ikke tåler

Kommentar Begeret var allerede breddfullt. Med nyheten om at Therese Johaug er tatt for et ulovlig stoff, er gleden over norsk langrennssport knust i overskuelig fremtid.

Therese Johaug kan ha vært så uvitende hun bare vil om at kremen hun inntok inneholdt stoffet clostebol. Det hjelper ikke for norsk skisports rykte.

Omømmet er knust i fillebiter. Utlendingene kan håne Norge med all rett i verden.

Og akkurat nå er det vanskelig å se hvordan det skal være mulig å stole på noe skiforbundet sier igjen.

BAKGRUNN: Therese Johaug tatt i doping

Etter en sommer og høst der tilliten til norsk langrenn er blitt stadig tynnere, er dette akkurat den type sak som bikker alt over kanten.

Som gjør det, uansett av hvilke omstendigheter vi eventuelt ikke måtte kjenne, umulig å ha tillit til Norges Skiforbund.

For slike ting som nå har skjedd, skal bare ikke skje i verdens mest profesjonelle og ressurssterke skiforbund.

Dette er utøvere som er forbilder for barn og unge, som lever av tillit, og der det ikke kan tas noen sjanser med å påføre seg noe kroppen ikke skal ha.

Da Martin Johnsrud Sundby-saken sprakk, og det ble kjent at han hadde brutt dopingreglene for feilbruk av astmamedisin, fikk legen all skyld.

Det er også mantraet i pressemeldingen fra skiforbundet, der det uttrykkes at det er landslagslege Fredrik S. Bendiksens skyld at Johaug brukte kremen Trofodermin, som inneholder virkestoffet clostebol.

KOMMENTERER: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er et stoff som står på WADAs forbudsliste. Det er mest kjent fra det tidligere Øst-Tyskland, og er klassifisert som et svakt anabolt steroid, som kan ha en muskelbyggende effekt.

Det er all grunn til å understeke at vi vet lite om detaljene i saken på dette stadiet, og det er ikke noe grunnlag for å hevde at det er noen bevisst fusketanke i denne saken, vi vet lite om mengder, sannsynlige straffereaksjoner osv.

Men det vi vet, er at idrettsstjerner tidligere har fått strenge straffer for bruk av dette stoffet, og at «jeg visste ikke at jeg fikk i meg stoffet»-argumentasjonen sjelden går hjem.

Det som gjør dette til en gigantskandale, uansett hva som senere måtte fremkomme, er at kontrollen over hva skistjernene bruker ser ut til å være fullstendig ut av kontroll. Det finnes ikke en unnskyldning i verden for at Therese Johaug engang har hatt noe i nærheten av en forbindelse med et ulovlig stoff. Ferdig snakket. Dette er selvsagt leit og trist, men dette er ikke tidspunktet for å finne frem lommetørklet. Det er tiden for å stille spørsmålet om hva i alle dager den norske langrennsleiren har holdt på med.

For i beste fall er det et medisinsk opplegg milevis unna den standarden man kan forvente, noe som i seg selv er skandaløst. I verste fall er sannheten enda mer alvorlig,

Det som er hevet over enhver tvil, er at nå må skulderklappingen være over.

Den største stjernen i langrenn på kvinnesiden er tatt – kort tid etter at den største på herresiden ble dømt for dopingregelbrudd.

Det er ikke til å leve med. Denne skandalen må få følger.