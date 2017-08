Dommen fra CAS: Therese Johaug «burde vært godt kjent med de strenge reglene»

Dommerne i ankesaken er overrasket over at Therese Johaug (29) ikke gjorde en nøyere sjekk av den skjebnesvangre leppekremen hun fikk fra landslagslegen.

Kort tid etter at omverdenen fikk nyheten om den 18 måneder lange utestengelsen tirsdag formiddag, la Idrettens Voldgiftsrett ut hele dommen mot langrennsstjernen.

«Det er veldig overraskende at Therese Johaug ikke gjorde en grunnleggende sjekk (av leppekremen), med tanke på hennes store erfaring og suksess som internasjonal utøver», heter det i dommen, som er 35 sider lang.

Der argumenterer dommerne videre med at Johaug har vært i cirka 140 dopingkontroller i løpet av sin 10 år lange karriere som langrennsløper:

«... og derfor burde hun vært godt kjent med de strenge reglene, som er forventet av utøvere som henne. I lys av dette bør det kunne forventes at Johaug i det minste sjekket merket på kremen og gjorde et søk på internett», står det videre.

Dommen fra CAS: Her kan du lese den i sin helhet

På en pressekonferanse 13. oktober kom det frem at Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve for bruk av det anabole steroidet clostebol. Johaug forklarte at hun fikk det i seg etter bruk av leppekremen Trofodermin, som landslagslege Fredrik S. Bendiksen kjøpte for henne i den italienske byen Livigno. På pakningen til kremen sto det også et dopingvarsel.

Dommen fra CAS gjør at Therese Johaug mister hele denne sesongen i langrennssporet, og dermed det store målet: OL i Pyeongchang i februar 2018.

VG oppdaterer saken