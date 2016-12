Dato for Johaug-høring fastsatt

Therese Johaug har fått vite hvilke dager høringen mot henne skal foregå.

Muntlig forhandling avholdes 25. - 27. januar 2017 på Ullevål stadion. Nærmere informasjon vil bli lagt ut, skriver Idrettsforbundet (NIF) på sine hjemmesider.

Påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Antidoping Norge, og styret i Antidoping Norge har utpekt en påtalenemnd som utøver påtalevirksomheten overfor NIFs domsorganer.

Muntlig forhandling for NIFs domsutvalg gjennomføres etter samme hovedprinsipp som ordinære rettssaker. Partene i saken er Stiftelsen Antidoping Norge og Therese Johaug.

Under forhandlingene vil advokatene innledningsvis redegjøre for sin parts oppfatning av sakens fakta, og hva de mener Domsutvalget må legge til grunn for sin avgjørelse. Deretter vil partene avhøre vitner og føre andre bevis de har påberopt. Avslutningsvis vil advokatene oppsummere saken, og argumentere for hvilke regler som kommer til anvendelse, og hvilke konsekvenser partene anfører at dette bør få for Johaug.

Da nyheten om Johaugs nye superteam ble kjent 06. desember, snakket VG med Johaugs manager, Jørn Ernst. 

– Hun har det bra, for hun har innfunnet seg i situasjonen. Hun kan ikke gjøre noe annet enn å vente, og hun fokuserer på det hun kan gjøre noe med selv, fortalte han.

