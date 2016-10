Bjørgen om savnet av Johaug: – Rart og leit at hun ikke er her

VAL SENALES (VG) Marit Bjørgen (36) går på perfekt snø i Italia – og savner dopingtatte Therese Johaug (28).

Johaug er utestengt i to måneder. Men risikerer et langt fravær fra langrennssirkuset. For en uke siden sto hun gråtkvalt frem på en pressekonferanse og hun fortalte at hun hadde avlagt positiv dopingtest på det forbudte stoffet clostebol, som er et anabolt steroid.

– Jeg synes det er rart og leit at hun ikke er her, sier Marit Bjørgen.

Hun stoppet og svarte på ett spørsmål fra VG – om hvordan det er å være på høydesamlingen uten sin høyprofilerte landslagsvenninne og mangeårige treningspartner – mens hun tok på seg ryggsekken med treningstøy etter torsdagens første treningsøkt på nysnøen i Val Senales. Solen varmet fra skyfri himmel i Alpene. Men snøen holdt et par kuldegrader.

Langrennsdronningen med seks OL-gull og utrolige 14 VM-gull så alvorlig ut.

På VGs oppfølgingsspørsmål om hvordan hun reagerte utestengelsen av Johaug – foreløpig i to måneder – grep landslagstrener Roar Hjelmeset inn med «Marit, det kan du ta på mandag».

Til uken har langrennslandslagene for kvinner og menn annonsert mediedager på et nedslitt sportshotell i den italienske fjellbygda. Løperne har frem til da fått munnkurv av Norges Skiforbund (NSF). To sjokkerende dopingsaker med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har satt NSFs troverdighet på prøve.

Men Bjørgen smilte og fleipet om mamma-rollen da hun fikk spørsmål om hele familien – samboer Fred Børre Lundberg (OL-vinner kombinert) og sønnen Marius (10 måneder) – er med landslagssamlingen. Noen hun bekrefter at de er, men med «arbeidsoppgaver».

Kvinnelandslagstrener Roar Hjelmeset – er inne i sitt første år som hovedtrener – og medgir at han er lei seg på Johaugs vegne. Og at det preger laget.

– Johaug-saken ville vært anstrengende uansett hvor mange år du hadde holdt på som trener. Det er heldigvis en situasjon svært få trenere havner i, sier Hjelmeset

Tor-Arne Hetland – landslagstrener for menn – medgir at dopingsakene har tatt på for utøverne. Han ser på oppholdet i Alpene som en befrielse fra den anstrengende hverdagen hjemme i Norge.

– Nå har vi endelig kommet oss vekk fra Norge, og roen her oppe i Val Senales blir medisin for utøverne. Det er kjempebra for dem å få distansert seg fra norske medier, sier Hetland.