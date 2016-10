Antidoping Norge: – Forenlig med bruk av krem

ULLEVAAL (VG) Antidoping Norges medisinske fagsjef mistenker ikke Therese Johaug har tatt annen doping enn den som befinner seg i kremen Trofodermin.

Sist sesongs langrennsdronning testet midt i september positivt på en et anabolt steroid som finnes i sårsalven som hun skal ha brukt på grunn av store problemer med såre lepper under samlingen i Italia for en drøy måned siden.

– Det er lave nivåer og det er forenlig med bruk av krem. Ingen ting tyder på at dette brukt annerledes, sier medisinsk ansvarlig Per Wiik Johansen. Han kaller det en «kjedelig og alvorlig sak», men setter altså ingen spørsmålstegn ved Skiforbundets og Johaugs forklaring.

Les også: Landslagslegen trekker seg

– Ingen tyder på at dette har perstasjonsfremmende egenskaper ut fra det som er sagt i dag. Men hvis du tar det i tablettform vil det jo også på et tidspunkt komme til så lave verdier i kroppen som det er snakk om her, sier han

– Dette skal ikke skje når man kjøper legemidler i i utlandet. Man må alltid sjekke innholdsfortegnelsen i forhold til dopinglisten. Det er ikke gjort her, fastslår den medisisnke ansvarlige.

Gråtkvalt Johaug: – Jeg har null skyld i denne saken.

I følge TV 2 er Trofodermin-tuben i Italia tydelig merket med forbudtskilt med advarsel om doping. Antidpoing Norge bekrefter at de sitter på tuben Johaug har brukt.

– Vi ønsker ikke å kommentere rundt dette nå, svarer daglig leder Anders Solheim på VGs spørsmål.

Britha Røkenes – leder avAntidoping Norges påtaleavdeling – vil ikke spekulere i hvilken straff Johaug kan få. For stoffet kan man få opp til fire års utestengelse, men saken kan også ende med at forholdet blir henlagt.

Pappa Johaug: – Håper rettferdigheten seirer

Therese Johaug er ikke suspendert og vil ikke bli det før Antidoping Norge har ferdigbehandlet i påtalenemden som ledes av Anstein Gjengedal.

I følge Røkenes vil Johaug bli suspendert om Antidoping Norge mener hun fortjener en straff på to måneders utestengelse eller mer. Hun vil ikke spekulere i hvor lang straff skistjernen eventuelt kan få.

Internasjonalt er flere utøvere dømt for å ha testet positivt på anabole steroidet clostebol. Den italienske syklisten Stefano Agostini fikk 15 måneder og la opp.

Sosiale medier: Massive reaksjoner på dopingavsløringen

– Dette er en del av det vi ser på nå, sier Røkenes.

Antidoping Norge kommenterer vanligvis aldri dopingsaker på dette stadiet. Men har gjort et unntak for utøveren som av Røkenes en gang ble omtalt som «Therese.»

– Viktig å understreke at Antidoping Norge normalt ikke kommenterer en sak på dette tidspunktet, sier informasjonssjef Halvor Byfuglien.