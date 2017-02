Antidoping Norge anker ikke Johaug-dom

Påtalenemnda i Antidoping Norge anker ikke Therese Johaugs (28) 13 måneder lange utestengelse.

Antidoping Norge la før høringen på Ullevaal Stadion ned en påstand om 14 måneders utestengelse for Johaug. Domsutvalget landet på en avgjørelse på 13 måneder, en avgjørelse Antidoping Norge ikke anker.

– Påtalenemnden konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndens vurderinger, og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær i en pressemelding på Antidoping Norges nettsider.

Johaug testet i september 2016 positivt på det anabole steoridet clostebol, som hun skal ha fått i kroppen etter å ha brukt salven trofodermin.

VG oppdaterer saken

Fortsatt mulighet for anke

Det er imidlertid fortsatt muligheter for at Johaugs sak ankes videre til CAS.

Selv om hverken Johaug selv eller Antidoping Norge velger å anke, kan Verdens Antidopingbyrå (WADA), Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) og Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) gjøre nettopp det.

I helgen kom det frem at FIS skal diskutere en mulig Johaug-anke denne uken.

I ytterste konsekvens kan Johaug holdes på pinebenken helt frem til påske.

Kiær, som prosederte i saken under dopinhøringen, mener dommen «statuerer et eksempel».

Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, forklarte til VG at risikoen ved å anke kunne bli for stor. Det å rekke OL i 2018 var med i totalvurderingen da de vurderte saken.

– Det føles bra, det. Det er fint at vi har fått tatt den beslutningen, at vi får lagt saken bak oss. Samtidig føles det jo strengt. Men, vi har akseptert at det er strenge regler, og at konsekvensene for henne er blitt veldig store, sa Ernst om beslutningen onsdag.