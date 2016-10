Tre advokater VG har vært i kontakt med er klokkeklare: De nye avsløringene taler ikke til Therese Johaugs (28) fordel.

At Therese Johaug faktisk hadde fått utdelt Trofodermin i innpakning med pakningsvedlegg, tok saken i en ny retning mandag ettermiddag.

Pakningen har vært et sentralt element, ettersom flere rapporter tyder på at den har inneholdt et varselskilt med påskriften «doping» på utsiden.

VG var i kontakt med idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner mandag. Han var klar på hva han mente om den juridiske betydning for Johaugs sak.

– Graden av hennes uaktsomhet er avgjørende for hvor lenge hun utelukkes. Sto det på pakning/emballasjen at middelet inneholdt forbudte stoffer og slik at hun burde ha oppdaget det, er hun naturligvis å klandre for bruken av middelet, skriver Kjenner i en SMS til VG.

Morten Steenstrup har vært forsvarer i to norske dopingsaker. Vektløfter Stian Grimseths sak i 2000, samt saken som omhandlet Tony André Hansens hest Camiro, som tok bronse i Beijing-OL.

– Hvem som har sett pakken eller ei, det aner jeg ikke. Det som er dramatisk er at dette ikke dreier seg om man er reelt skyldig eller ikke, man står objektivt ansvarlig. Det systemet som idretten har utviklet, det er så brutalt. Ikke engang kriminelle blir dømt innenfor et sånt system. Systemet fanger mange uskyldige, mener Steenstrup da VG prater med ham mandag.

Begge sakene han førte i sin tid var kontroversielle.

• Stian Grimseth fikk i seg nandrolon via kosttilskuddet Ribose, uten at produsenten hadde opplyst om det var nandrolon i deres produkt. Han ble dømt for doping, men fikk økonomisk kompensasjon fra den amerikanske produsenten.Nandrolon hadde havnet i kosttilskuddet fordi produksjonstankene ikke var tilstrekkelig rengjort etter at de hadde vært benyttet til produksjon av et legemiddel.

• Det andre tilfellet var hesten Camiro. I Camiros prøve fant man 53 pictogram capsaicin. De var i stand til å finne en så liten mengde at den trolig skyldes forurensning og i tillegg var uten effekt, sier Steenstrup

– Etter å ha jobbet som forsvarer i begge de to sakene hvor begge blir dømt, så er mine tanker at unge idrettsutøvere står overfor et system som gjør at de fort kan bli uskyldig dømt. Det er på grunn av prinsippet om objektivt ansvar. Selv om det er menneskelige feil, så blir man holdt ansvarlig. Jeg tror 100 prosent på Johaugs forklaring, men hun står overfor et brutalt system, presiserer Steenstrup.

Situasjonen forverret

Jurist Robin Mackenzie-Robinson, skrev for fire år siden masteroppgaven «Ren idrett på bekostning av utøveren?» ved Universitetet i Oslo.

Han er enig med Gunnar-Martin Kjenner, men mener samtidig rådet fra legen om å ta produktet vil være en formildende omstendighet.

– Det hele vil koke ned til en helhetsvurdering av de forskjellige forholdene, sier Mackenzie-Robinson til VG, og utdyper:

– Det er vanskelig å si ettersom det fortsatt virker å være slik at vi ikke kjenner hele faktum – dukker stadig opp ny informasjon. I domsavgjørelser listes gjerne argumenter for og imot utøveren opp – den interne vektingen av de forskjellige forholdene kommer ikke alltid klart frem i avgjørelsene.

– Har situasjonen forverret seg for Johaug nå?

– Ja, isolert sett er det ikke positivt for Johaug at hun mottok en pakke som var merket med doping-varsel og likevel valgte å bruke salven. Selv om legen sa at alt var ok kan ikke utøver med dette fraskrive seg alt ansvar.

