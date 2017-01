Therese Johaug er i Sør-Korea: Sjekker ut OL-løypene

Mens langrennsvenninnene forbereder seg til NM og VM, er Therese Johaug (28) i OL-byen Pyeongchang for å se på neste års OL-arena.

Johaug har reist til Sør-Korea, som skal arrangere vinter-OL neste år fra 9. til 24. februar. Hun dro søndag og kommer hjem allerede onsdag. Hun har flere ganger poengtert at hun ser fremover mot OL, og at motivasjonen etter dopingsaken ligger i De olympiske leker i Sør-Korea neste vinter. Det er bare Johaug og trener Mikkelsplass som er på tur.

– Hun er i Pyeongchang en minitur sammen med Pål Gunnar, bekrefter Johaugs manager, Jørn Ernst, overfor VG.

UT PÅ TUR: Therese Johaug og Pål Gunnar Mikkelsplass er i Sør-Korea. Foto: Jostein Magnussen , VG

Onsdag og torsdag i forrige uke var det høring i dopingsaken på Ullevaal stadion. Johaug forklarte seg onsdag, mens blant andre Marit Bjørgen og tidligere landslagslege svarte på spørsmål torsdag.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har innstilt på at de vil utestenge Therese Johaug (28) fra all idrett i 14 måneder. Hvis det blir endelig straff, rekker hun 2018-OL med to måneders klaring.

Johaug ser fremover mot OL neste år. Og er på det manageren vil kalle "en liten motivasjonstur" for å se hva som venter i vinterlekene.

– Hun så muligheten til å se på løypene og anlegget og benytter anledningen til det. Denne turen ble bestemt for kort tid siden, sier Ernst til VG.

Turen er på privat initiativ av Johaug. Ernst forteller at turen ble bestemt for veldig kort tid siden.

Torsdag i forrige uke sa manager Jørn Ernst til VG at Mikkelsplass og Johaug hadde lagt treningsplaner for det kommende året, og at det ikke var planlagt noen reiser den nærmeste tiden. Disse planene er nå tydeligvis endret.

Slik svarte manager Ernst på direkte spørsmål om det ble noen reiser til utlandet den nærmeste tiden: – Nå blir hun i Norge. Fortsatt lite snø rundt omkring.

Det er verdenscup i Pyeongchang kommende helg med sprint klassisk stil fredag, fellesstart med skibytte lørdag og lagsprint søndag. Norges Skiforbund sender en tropp med åtte løpere dit, mens resten av langrennseliten i Norge skal konkurrere om NM-gullene på Lygna fra torsdag til søndag denne uken. NM er også viktig for flere av langrennsløperne til å vise seg frem foran VM i Lahti.

28-åringen fra Dalsbygda ble VM-dronningen av Falun med tre gullmedaljer, hun må se VM fra Lahti på TV. Men hun håper å være tilbake til OL neste år.

– Når hun kommer hjem fortsetter hun å trene som normalt hjemme i Norge, sier Ernst til VG.

